Budó: "Quan les praxis de Pérez de los Cobos anaven contra Catalunya, ningú deia res"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos hauria d'haver estat cessat molt abans, després que el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska l'apartés del seu càrrec diumenge passat per no voler informar sobre les investigacions entorn de la convocatòria de les manifestacions del 8 de març: "Ens sorprèn que a aquestes alçades alguns descobreixin les praxis d'aquest senyor. Quan es feien contra Catalunya, ningú deia res". Budó ha assenyalat la responsabilitat de Pérez de los Cobos en la repressió policial durant l'1 d'octubre i "que venim patint els darrers dos anys": "Potser l'han cessat ara perquè ara l'estan provant en les seves pròpies carns".

Budó també s'ha referit a la reactivació de la taula de diàleg entre el Govern de la Generalitat i l'espanyol sobre el conflicte territorial de Catalunya i ha insistit que s'ha de reactivar quan la crisi sanitària ho permeti. De moment, assegura que l'Executiu central no ha posat cap data sobre la taula. A més, la portaveu ha recuperat la reivindicació d'incorporar un relator que reculli els pactes entre ambdues parts: "És important que els acords que es vagin prenent es facin realitat. Necessitem la garantia, i creiem que la figura del mediador la dona". Tot i això, no ha volgut especificar si es tracta d'una condició prèvia per a restablir la mesa de diàleg, però sí que ha insistit que és necessari "senyals" des del Govern estatal de la voluntat de dialogar, com ara retornant les competències en l'àmbit de Salut: "Demanem poder prendre les decisions de la desescalada".

Sobre el focus de contagi del coronavirus detectat a la regió sanitària de Lleida, Budó ha confirmat que s'ha detectat a algunes empreses, i que la taxa de contagiats ha pujat de 12,7 casos per cada 100.000 habitants a 42,7 casos. La portaveu ha insistit que, com a mesura de prevenció, el Govern no proposarà que aquesta regió passi a la fase 2 el pròxim dilluns, tal com li pertocaria si no s'hagués detectat cap rebrot.

Budó també ha fet esment del ball de xifres entre el Ministeri de Sanitat i el Govern, després que el director del Centro de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, assenyalés la Generalitat durant la reavaluació des de Madrid de les dades de difunts pel coronavirus: "Pot ser que sigui un problema del Ministeri de Sanitat, ja que també s'ha donat a altres territoris. Potser, el tema de la centralització pot er que apareguin aquests problemes", ha etzibat.