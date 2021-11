'El buen patrón' bat el rècord de nominacions als Goya amb 20 candidatures

Els números són, en general, inequívocs. Les 20 estatuetes a què opta El buen patrón, la pel·lícula de Fernando León de Aranoa –cinquena del director produïda per Mediapro– li confereixen estatus de favorita de cara a la 36 edició dels premis Goya.

La cinta protagonitzada per Javier Bardem bat el rècord històric que tenia Días contados d'Imanol Uribe, amb 19. Amb ella, també han resultat candidates a millor pel·lícula Madres paralelas, Maixabel i Mediterráneo.



Amb un Bardem excels –també candidat a millor actor–, El buen patrón dibuixa un esbós de la realitat laboral d'avui, dura, cada cop més salvatge, un campi qui pugui que queda, de la mà de Fernando León de Aranoa, magistralment caracteritzada. Una realitat poblada per empresaris manipuladors i farsants, cacics de gest amable; treballadors que han perdut la identitat de treballadors, sense consciència de classe; interessos personals, egoisme, por, insolidaritat, servilisme i fins i tot gairebé esclavitud.



La pel·lícula va competir a Sant Sebastià per la Palma d'Or, i ja es va revelar el joc que aquest personatge, el de Julio Blanco, propietari d'una fàbrica de balances industrials en una ciutat de províncies, era capaç de donar. Una ostentació interpretativa i de direcció que no ha deixat de créixer.



A nivell internacional, els focus també estan posats sobre el film. No en va la cinta representarà Espanya a la carrera pels Oscars en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional.

Javier Bardem, candidat a millor actor

Pel que fa a la categoria de millor actor, els nominats són Javier Bardem, per El buen patrón; Javier Gutiérrez, per La hija; Luis Tosar, per Maixabel i Eduard Fernández, per Mediterráneo. Per la seva banda, les nominades a millor actriu són Blanca Portillo per Maixabel, Emma Suárez per Josefina, Penélope Cruz per Madres paralelas i Petra Martínez per La vida era eso.