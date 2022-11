Buenafuente torna a TV3 per Sant Esteve amb el monòleg 'Curraràs'

Després d'anys sense trepitjar la casa on es va fer conèixer, Andreu Buenafuente torna per un dia a TV3. Ho farà per Sant Esteve, protagonitzant el monòleg Curraràs des del teatre La Llotja de Lleida, localització d'un dels fenòmens de l'any: el film de Carla Simón Alcarràs.

A través d'aquest monòleg, d'una hora de durada, el popular humorista repassarà els esdeveniments del 2022 amb una combinació de sàtira política, costumisme i humor autobiogràfic "per aconseguir el millor retrat sociològic del 2022 i amb el segell propi" de l'artista, segons afirmen TV3 i El Terrat (The Mediapro Studio), les impulsores de Curraràs.

11 anys després

Després de molt de temps sense fer monòlegs a TV3, Buenafuente torna a la cadena on es va consagrar als anys noranta com a showman televisiu: entre 1995 i 2004 va presentar diversos programes, com La cosa nostra. Tanmateix, el 2004 va fitxar per Antena 3 per realitzar un programa amb el seu nom, que més endavant continuaria a La Sexta fins al 2011. De fet, va ser aquell any que va trepitjar per última vegada el plató de TV3 com a presentador a Com va la vida?