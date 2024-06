Busquen finançament per a la realització d'un vitrall dissenyat fa cent anys per l'arquitecte Rafael Masó

L'Ajuntament de Verges (Baix Empordà) busca finançament per a la realització d'un vitrall dedicat a Sant Pere i dissenyat per Rafael Masó fa cent anys. L'arquitecte noucentista va dibuixar el cartó durant les intervencions que va fer a l'església parroquial de la localitat entre el 1924 i el 1925, però la peça mai es va materialitzar.

L'historiador i impulsor de la iniciativa, Salvador Vega, explica que van descobrir el cartó "per sorpresa" i, de seguida, van "començar a moure el projecte" per col·locar el vitrall a l'església de Sant Julià i Santa Basilissa de Verges en el centenari de la remodelació. El pressupost per construir el vitrall ronda els 12.000 euros i la intenció és aconseguir-los a través de donacions de particulars.

Es tracta d'un cartró (disseny a mida real que serveix al vitraller per a elaborar l'obra) amb la figura de Sant Pere Apòstol i un seguit d'elements simbòlics. L'obra, de 210 per 69 centímetres, va ser cedida recentment a la Fundació Rafael Masó per Nausica Masó, neta de l'arquitecte.

La iniciativa, coordinada per Salvador Vega (historiador), Marta Geli (filòloga) i Clara Silvestre (historiadora de l'art), compta amb la participació i el suport de l'Ajuntament de Verges, la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa, el Bisbat de Girona, la Fundació Rafael Masó i el taller de vitralls Can Pinyonaire. Aquest dissabte s'ha fet la presentació a l'Ajuntament de Verges sota el títol "Vitrall Masó Verges".

Obrim fil!



Avui a les 11 del matí, ha tingut lloc la presentació del projecte per fer realitat el vitrall de sant Pere projectat per #RafaelMasó, per l’església de #Verges.

Un vitrall que Masó va dibuixar però no es va arribar a fer mai. pic.twitter.com/HoXkNLNziG — Ajuntament de Verges (@ajverges) June 29, 2024

L'objectiu final és poder-lo instal·lar l'any que ve dins de l'església de Verges i presentar-lo just d'aquí a dotze mesos: el 29 de juny de 2025, coincidint amb la festivitat de Sant Pere i per celebrar el centenari del projecte de reforma de Masó a l'església de Verges.