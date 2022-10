Calendari laboral del 2023: els sis ponts que hi haurà a Catalunya i Barcelona

Queden poques setmanes perquè s'acabi el 2022 i comenci el 2023. Fa uns dies, la Generalitat va donar a conèixer el calendari laboral del proper any a Catalunya. En total hi haurà 13 dies festius, als quals cal sumar-hi les dues festes locals que poden triar els ajuntaments de cada municipi català. A Barcelona, els dies 5 de juny i 25 de setembre també serà festiu, ja que el 24 de septembre, la Mercè, cau en diumenge.

Una de les primeres coses que mirem quan el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) fa públic el calendari laboral és consultar els ponts que podrem fer al llarg de l'any. El 2023 ens permetrà gaudir de fins a sis caps de setmana llargs. Pren nota i comença a planificar aquella escapada que tens pendent i que no has pogut fer aquest 2022.



Tots els festius de 2023 Dia de Reis: divendres 6 de gener



Divendres Sant: divendres 7 d'abril



Dilluns de Pasqua Florida: dilluns 10 d'abril



Festa del Treball: dilluns 1 de maig



Sant Joan: dissabte 24 de juny



L'Assumpció: dimarts 15 d'agost



Diada Nacional de Catalunya: dilluns 11 de setembre



Festa Nacional d'Espanya: dijous 12 d'octubre



Tots Sants: dimecres 1 de novembre



Dia de la Constitució: dimecres 6 de desembre



La Immaculada: divendres 8 de desembre



Nadal: dilluns 25 de desembre



Sant Esteve: dimarts 26 de desembre

A aquests dies, cal afegir-hi les dues festes locals que escullen de manera independent cada un dels ajuntaments catalans. Així, el nombre total de festius el 2023 serà de 15 dies. Aquest any, de manera excepcional, el primer dia de l’any no serà festiu, ja que l’1 de gener del 2023 caurà en diumenge i, per tant, es perd un dia que tradicionalment ens permet fer festa entre setmana.



Tots els ponts possibles de 2023

No hi ha cosa que ens alegri més la setmana (i el mes) que saber que hi ha un pont a la vista. Els festius que cauen en dilluns o divendres, pels que treballen entre setmana i lliuren els caps de setmana, acaben convertint-se en un cap de setmana llarg. El 2023 permetrà gaudir de fins a sis ponts: el 6 de gener, que cau en divendres; el 7 d'abril, que també és divendres; l'1 de maig, que és dilluns; l'11 de setembre, que cau en dilluns; el 25 de desembre, que també és també dilluns; i el 8 de desembre, que cau en divendres.

Als sis caps de setmana llargs de 2023 cal sumar-hi la possibilitat de fer fins a cinc ponts més: dos de tres dies, un de quatre i dos de cinc. El primer possible és per la Mare de Déu d'Agost, que caurà en dimarts. El següent serà a l'octubre, ja que la festa nacional d'Espanya, el dia 12, cau en dijous.

Tots Sants, al caure en dimecres, permetrà fer un pont de fins a cinc dies. Al desembre, el Dia de la Constitució cau en dimecres i la Immaculada, dos dies després, en divendres, el que permetrà fer un altre pont de fins a cinc dies. A més, el proper any, el dia de Nadal cau en dilluns, i el de Sant Esteve, en dimarts, el que també permetrà fer un pont de fins a 4 dies.

A Barcelona es podran fer fins a dos ponts més, ja que el 5 de juny i el 24 de septembre, festius locals, cauen en dilluns.