Calor i núvols prims: quin temps farà aquest Cap d'Any a Catalunya?

Arriba el canvi d'any i enrere deixem un 2022 molt càlid. Després d'un estiu de moltíssima calor i d'un descens progressiu de les temperatures, les últimes setmanes de l'any han fet pujar altre cop els termòmetres, deixant un ambient primaveral inusual pel mes de desembre. A poc a poc va tornant el fred, típic d'aquesta época de l'any, però de cara a aquest cap de setmana de Cap d'Any, les altes temperatures es mantindran per donar la benvinguda al 2023.

El dissabte es presenta càlid i assolellat a tota Catalunya, i serà el punt més alt de les temperatures de la setmana. El cel estarà seré i poc ennuvolat en alguns punts, i sense cap núvol en la major part del territori. Segons la projecció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), durant la matinada hi haurà alguns núvols baixos a les comarques centrals i cap a Lleida, que aniran desfent-se durant el matí. Els termòmetres s'enfilaran fins els 22 graus en punts del litoral i els 11 graus al Pirineu.

El diumenge 1 de gener també serà un dia calmat al cel de Catalunya, tot i que hi haurà més presència de núvols que el dia anterior i els termòmetres començaràn a marcar a la baixa. Les nuvolositats es deixaran veure sobretot al Pla de Lleida i a la vall de l'Ebre. Independentment, es formaran alguns núvols baixos al litoral, més extensos en diverses comarques a partir de la tarda. A la costa, les temperatures màximes baixaran substancialment fins els 14 graus, però a l'interior poden pujar fins els 18 graus.

Les temperatures aniran a la baixa la setmana

El dilluns es presenta com el dia de màxima davallada de les temperatures a tot el territori. Amb l'arribada d'un nou front poc actiu, els núvols del diumenge es mantindran i encara s'estendran més per la majoria de comarques, tot i que només hi haurà alguns ruixats esporàdics en zones del Pirineu occidental i molt puntualment a Tarragona.

De cara al dimarts, els termòmetres es mantindran a la baixa tot i que el sol tornarà a fer acte de presència. En la major part del territori, els núvols es dissiparan, tot i que les temperatures poden quedar frenades fins els 15 o 16 graus. Aquesta serà la tònica de tota la setmana, que es preveu fesca i amb ruixats puntuals, sobretot en zones d'alta muntanya.