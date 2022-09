Cambray apreta els sindicats per assolir un acord i començar el primer curs sense mesures sanitàries amb normalitat

Educació espera per fi arribar a un acord amb els sindicats i deixar enrere les mobilitzacions del professorat dels últims mesos. Amb una recta final del curs 2021-2022 marcada per nou jornades de vaga, i a les portes d’un inici escolar amb dues noves convocatòries de protesta, el Govern ha fet una oferta que espera que sigui la definitiva: "Volem un acord i estem convençuts que aquesta tarda hi arribarem. No contemplem l’escenari que no hi hagi acord". Ho ha dit el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, en una roda de premsa per valorar l’inici de curs.

Ni mascaretes ni grups bombolla per primer cop en tres cursos

La proposta es tracta de reduir una hora lectiva a tots els docents a partir del gener, una de les principals línies vermelles dels sindicats. Aquesta tarda se’n sabrà la resposta durant la nova reunió que mantindran les dues parts i on els representants dels treballadors contestaran a l’oferta. Gonzàlez-Cambray s’ha mostrat convençut que l'acceptaran: "Volem començar aquesta nova etapa amb un acord amb els sindicats".

El conseller ha destacat que fins ara han fet set propostes d’acord, i totes elles han estat rebutjades pels sindicats. Respecte a l’última, ha volgut recordar que l’increment d’una hora lectiva va venir marcat per les primeres retallades, fa 10 anys, i que en cap cas s’ha començat a aplicar durant l’actual legislatura, des de fa un any i mig.



La mesura implicarà la contractació de 3.500 nous professionals i la injecció de 170 MEUR al sistema educatiu català. Es tracta de 1.500 mestres i 2.000 professors que s’incorporaran a partir de l’1 de gener. Els sindicats, de moment, s’han abstingut de comentar la mesura més enllà d’afirmar que demanaven que fos d’aplicació des d’avui mateix, 1 de setembre.



Sense 25% de castellà a les aules

En la roda de premsa ha explicat també els principals canvis educatius que incorpora el nou curs, que són diversos. Un curs que comença amb quasi 1,8 milions d’alumnes, 5.000 menys que el 2021-2022, bàsicament per la reducció d’infants a Infantil i Primària però també a Secundària. El primer dels canvis és que ja no hi haurà mesures sanitàries per la Covid-19: ni mascaretes, ni grups bombolla ni altres mesures que s’havien aplicat durant els últims tres cursos.

S'ha enviat una ordre als centres perquè no apliquin cap percentatge

Una altra qüestió cabdal d’aquest curs és el model lingüístic. Després de la modificació de la legislació per fer inaplicable la sentència del 25% de castellà a les aules, el conseller ha explicat que s’ha enviat una ordre a tots els centres per no aplicar percentatges lingüístics. "Cap aula d’aquest país aplicarà percentatges en l’aprenentatge de llengües", ha afirmat.



Això implica que els centres que ja n’aplicaven, aquells afectats per sentències judicials específiques -i no la genèrica emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)- tampoc hauran de seguir fent-ho. Tot plegat s’ha comunicat tant als centres com al propi tribunal, que ja va acceptar que la sentència no es podia aplicar en haver canviat el marc legislatiu.

Canvi del calendari, reducció de ràtios i gratuïtat de l'I2

Entre els altres canvis que s’apliquen aquest curs 2022-2023 hi ha el canvi del calendari escolar, una de les mesures estrella del Departament i que més crítiques va aixecar per part dels sindicats. A Primària, començarà dilluns que ve, 5 de setembre, i a Secundària, el 7. A més, es redueixen les ràtios a 20 alumnes a Infantil 3 (I3) i s'inicia la gratuïtat de l’I2. També es comença a desplegar el decret d’admissió per combatre la segregació escolar i es modifiquen els processos d’admissió a la Formació Professional.

La modificació dels currículums també ha estat un dels cavalls de batalla dels sindicats, que s’han queixat de la improvisació i manca de preparació del Departament. Educació, però, esgrimeix que el canvi ve de la modificació de la legislació espanyola i que per primer vegada s’ha comptat amb la participació de la comunitat educativa. Per ara s’aplicarà els cursos imparells i a partir del 2022-2023, també als parells. Per últim, el Departament remarca que s'acabrà el curs amb un percentatge d'interinatge "històric", al voltant del 10%, quan fins ara era del 25%.