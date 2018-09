El camp s’obre de bat a bat com al reclam turístic

Collir, tastar i emportar-te a casa uns fruits del bosc madurats al sol, passejar al costat d’un ramat d’ovelles, acaronar-les i alimentar als corders més petits, collir préssecs directament de l’arbre o descobrir les propietats d’algunes plantes medicinals són algunes de les propostes que ofereix el projecte 'Menja’t la Noguera' i també la Ruta del Patrimoni d’Alcarràs que durant aquest estiu esdevenen una opció per incrementar l’atractiu turístic de les comarques d’interior.



En el cas d’Alcarràs, a principis de juliol i des de fa tres anys es duu a terme Alcarràs en fruit. "Al març fem una ruta que permet als participants veure els fruiters florits i ara és el moment que en puguin collir el fruit", explica Rosa Herguido, tècnic de patrimoni històric de l’Ajuntament d’Alcarràs. "L’experiència va més enllà de recórrer els camps plens d’arbres fruiters ja que es vol introduir al visitant en l’activitat laboral del municipi, que no deixa de ser l’agricultura i la ramaderia", afegeix Herguido. L’activitat també contempla la possibilitat que el visitant després de recórrer els camps de fruiters, i per un mòdic preu de 5 euros, pugui collir amb les seves mans fruita dels arbres i endur-se-la a casa.



Pagesos i ramaders de la Noguera, per la seva banda, s'han unit en un projecte al que han batejat com Menja’t la Noguera, amb la intenció d'oferir gastronomia i experiències als clients dels allotjaments rurals de la comarca. La pràctica totalitat són gratuïtes, a canvi, això sí, de comprar directament al productor. Aquest projecte es fa realitat aquest estiu i forma part del projecte global Fem Xarxa a Catalunya Rural, que impulsa Turalcat amb la plataforma catalunyarural.cat a través de la qual es gestionen les activitats.

Des de l’ajuntament de Balaguer ho valoren de manera molt positiva perquè "el que fa és descobrir no només la riquesa paisatgística si no tot el producte que tenim", assegura l’Esther Guarné,regidora de promoció econòmica del consistori balaguerí. A Algerri, la Gemma Arnillas té una granja de corders que obre un dia a la setmana als visitants que prèviament s’han apuntat al web de Menja’t La Noguera. "El projecte neix relacionat amb els visitants que pernocten en cases rurals de la comarca i als quals els oferim experiències per donar a conèixer el territori i perquè no es quedin tancats al seu allotjament". "Permet posar en valor la nostra feina del dia a dia i també que els nens quan vagin a comprar la carn a la carnisseria també coneguin la feinada que hi ha al darrere", afegeix la Gemma. Així cada dimarts, un grup de turistes podran fer, per unes hores, de ramader, donant biberons als xais petits o bé ajudant a alimentar el bestiar de la granja Armilles.



D’altres experiències previstes al Menja’t la Noguera són les de recollir fruits silvestres a Castelló de Farfanya i endur-se’ls a casa, descobrir les propietats de les plantes medicinals de Balaguer o bé passejar un ramat pels prats d’Àger. També s’inclouen activitats pagades com una visita nocturna al celler Rubió de Sóls o bé una excursió amb kayak o barca pel pantà de Rialb. Aquesta és una prova pilot que compta inicialment amb 15 activitats que es duen a terme els mesos de juliol i agost però que podria continuar la resta de l’any en funció de l’experiència d’aquests dos mesos. La directora de Turalcat, Montserrat Coberó, ha assenyalat que amb aquesta iniciativa els aliments de qualitat de la comarca s’agermanen amb els allotjaments rurals per oferir als turistes que visiten la comarca juliol i agost "productes de qualitat i experiències innovadores".



Benvinguts a pagès, pioner



El 2016 va néixer aquest programa a Catalunya en virtut del qual les explotacions agrícoles ofereixen visites gratuïtes per mostrar les instal·lacions i els seus processos productius. Els organitzadors han destacat la gran acollida de la iniciativa entre la ciutadania des del primer moment i la seva satisfacció amb el resultat.



Aquest tipus de projectes formen part del Programa d’Actuacions que desenvolupa Turalcat, col·laborant amb diferents àrees de la Generalitat, per contribuir al desenvolupament integral i sostenible del fràgil medi rural català. En aquest ambient encara es produeixen situacions que cal evitar, com són el total abandonament de petits pobles rurals o la migració forçada dels joves que no hi troben oportunitats de treball.



Aquest estiu tanca amb bones notícies per a les terres de Lleida i dolentes per al total de Catalunya, que arriba al setembre amb un balanç negatiu. La caiguda de visitants ha estat d'uns cinc punts percentuals que han afectat de diferent manera segons la zona. En aquest cas, Lleida surt guanyant: s'espera batre rècords pel que fa a visitants, que són majoritàriament catalans i s'hi estan una mitjana de 2,5 nits.