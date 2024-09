El Camp de Tarragona, el punt negre d'una tornada a la rutina complicada a la xarxa de Rodalies de Catalunya

L'Ana Gómez és una usuària habitual de Renfe. Cada setmana fa el trajecte Tarragona-Barcelona per anar a treballar. Com moltes persones que viuen al Camp de Tarragona, està farta dels retards i incidències constants dels trens. Sense anar més lluny, mentre atén una trucada de Públic està esperant un tren que no arriba. Ni les pantalles ni la megafonia informa els passatgers. Gómez, com sol fer habitualment, pregunta a una treballadora del servei i aquesta li diu que no hi ha maquinista. El tren surt amb retard, però no és cap novetat. De fet, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són dues de les zones més complicades pel que fa al transport ferroviari.

I encara serà més complicada a partir de l'1 d'octubre, quan comencin les obres al túnel de Roda de Barà per millorar el Corredor del Mediterrani perquè hi circulin mercaderies i a les estacions de Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Els treballs aniran a càrrec d'Adif i quedaran interrompudes fins a cinc línies de Rodalies entre Tarragona i Barcelona durant cinc mesos: són l'R14, R15, R16 R17 i RT2. El tall afectarà 15.000 viatgers diaris. Com a alternativa, Renfe prestarà un servei alternatiu per carretera, amb una flota de 84 autocars que faran el trajecte que haurien de fer els trens.

Pla alternatiu per carretera

Renfe detalla que hi haurà autocars que comunicaran directament Tarragona amb Vicenç de Calders, i d'aquesta població amb Salou o el Port Aventura. Els usuaris de les línies R14 (amb destí a Lleida passant per Tarragona i Reus) i R15 (amb destí a Riba-roja d'Ebre passant per Tarragona i Reus) es desviaran per la línia R13, que passa per Valls amb destí a Lleida. Aquesta línia no es veu afectada per les obres i haurà d'assumir fins a 32 trens més cada dia, que faran el canvi de sentit a la Plana-Picamoixons.

"Hi ha molta gent amoïnada perquè encara no sabem ni les freqüències, ni el temps dels trajectes..."

Gómez, que també és una de les portaveus de la plataforma Dignitat a les Vies, critica que l'R13 es veurà col·lapsada perquè la via no podrà assumir tants trens: "És un tram amb una via única, la infraestructura està feta pols i també hi passaran mercaderies", explica. Per tot plegat, preveu que malgrat el pla alternatiu, seran uns mesos caòtics: "Hi ha molta gent amoïnada perquè encara no sabem ni les freqüències, ni el temps dels trajectes... els que agafem el tren cada dia per anar a Barcelona ho fem per feina o per anar a la universitat, i tenim uns horaris", lamenta.

Gómez també es pregunta on estacionaran tots aquests autocars que faran el trajecte de Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Davant de totes aquestes incògnites, Gómez comenta que molts usuaris han buscat alternatives per aquests mesos, com compartir vehicle amb altres passatgers o anar fins a Perafort per agafar un tren d'alta velocitat, "que amb la bonificació -fins al gener- surten a 3 o 4 euros el viatge".

Vila-seca s'ha quedat fora del pla alternatiu per carretera de Renfe

Si bé quasi totes les poblacions quedaran connectades per un autocar, Vila-seca s'ha quedat fora del pla alternatiu per carretera de Renfe. El municipi, que acull una mitjana d'uns mil viatgers al dia, no disposarà d'autobusos directes amb Sant Vicenç de Calders. "No té cap sentit", destaca Gómez. Per arribar a Barcelona, els usuaris de Vila-seca tenen dues opcions: o bé agafar un tren fins a Tarragona, aquí agafar un autobús fins a Sant Vicenç de Calders i fer segon transbordament per tornar a pujar al tren que els portarà a Barcelona; o bé anar fins a Reus i des d'allà pujar a la línia que va a Barcelona per l'interior, passant per la Selva del Camp, l'Alcover i la Plana-Picamoixons.

Els usuaris també critiquen que les obres hagin de començar ara al setembre, que acostuma a ser sinònim de rutina, i quan molts han de tornar a agafar trens habitualment per anar a treballar o a la universitat.

Un mal endèmic

Les queixes del servei ferroviari al Camp de Tarragona van més enllà dels cinc mesos que duraran les obres del túnel de Barà. El cúmul d'incidències i retards dels últims anys ha acabat amb la paciència dels usuaris, que fa uns mesos es van organitzar a través de la plataforma Dignitat a les Vies i Promoció del Transport Públic (PTP). De fet, demanen també avançar cap a millores un cop executades les obres. "Tenim tot el sistema ferroviari amb una quantitat de problemes que venen de fa 30 anys. Tenim un problema principal que és la manca d'inversió", ha denunciat Gómez, que reclama més freqüències, més inversions, major informació i més coordinació entre Renfe i Adif.

"El que volem és dignitat a les vies, poder anar de forma tranquil·la a treballar i a les universitats"

Gómez explica que van decidir organitzar-se "farts dels retards, de les incidències, dels trens curts sense lloc ni per estar drets en condicions, falta de freqüències i manca d'informació". La usuària detalla que en els darrers dos mesos la situació s'ha agreujat, arribant als "dos pitjors mesos de servei" on hi ha hagut "més retards que puntualitats". "El que volem és dignitat a les vies, poder anar de forma tranquil·la a treballar i a les universitats, saber quan pugem als trens i quan tornarem a casa", ha reivindicat la portaveu de Dignitat a les Vies.

Un dels principals problemes, critica Gómez, és la falta d'informació a l'usuari quan es produeix un retard o una incidència. "Tant costa? És un maltractament. No ens tracten bé, no ens informen de res. Si realment tinguéssim consideració de l'usuari, les coses anirien diferents", sentència. El ministre de Transports, Óscar Puente, va demanar "paciència" als viatgers pel mal funcionament dels serveis ferroviaris a Catalunya i atribuint-lo a la coincidència d'una gran quantitat d'obres "que no s'havien fet" en anteriors legislatures.

A la compareixença d'avui al Senat el Ministre @oscar_puente_ ha mencionat el Pla Alternatiu de Transport pel proper tall de circulació de trens entre #Tarragona i #BCN durant 5 mesos‼ Diu que si no se n'informa amb major antelació és perquè els usuaris se'n podrien oblidar 🤦‍♀️👏 — Dignitat a les vies (@dignitatavies) August 23, 2024

Més obres

A banda de les obres del túnel de Barà, hi ha altres punts calents a la xarxa ferroviària catalana, com el tram entre Martorell i Molins de Rei de l'R4. Aquestes obres, com les de l'R8 en el mateix tram, continuaran fins a l'11 de setembre. També s'estan executant les obres de millora de la infraestructura que van començar fa un parell de mesos a l'R2 Sud (Barcelona - Sant Vicenç de Calders, però per la costa), que no estaran enllestides fins Nadal.

Més endavant també hi haurà afectacions a Montcada i Reixac per l'esperat soterrament de la línia R2 al seu pas pel municipi vallesà. En aquests mesos que venen s'ha d'avançar en el soterrament de les vies de l'R4 a Sant Feliu de Llobregat.

Per acabar, a la línia R11 (Barcelona-Portbou) s'hi estan fent treballs de millora de la catenària que provocaran afectacions puntuals. A finals d'any també hi haurà afectacions a l'R3 per la duplicació de via que s'està fent entre Parets del Vallès i la Garriga.