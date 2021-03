La campanya 'No eren bruixes, eren dones' recupera la memòria de la discriminació masclista de fa segles

La revista Sàpiens ha posat en marxa la campanya No eren bruixes. Eren dones, amb l'objectiu de recuperar la memòria d'aquestes dones i dignificar-les. La campanya ha arrencat amb la publicació d'un vídeo i un manifest al qual s'han adherit més de 150 historiadors de diferents universitats catalanes. A més, Sàpiens ho ha complementat amb la publicació del cens més complet de bruixeria i centenars de fitxes inèdites, que es poden trobar al número del mes de març de la revista, juntament amb un mapa interactiu que hi ha a la seva web. Amb tot, es vol dignificar les dones que van ser assenyalades i penjades a la forca fa tres o quatre segles després d'un judici sense garanties, tal com han fet altres països com Escòcia, Noruega o Suïssa.

"La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en una societat impregnada per la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar com a membres d'una organització criminal liderada pel mateix diable", resa el manifest.



D'altra banda, la pàgina web compta amb un atles de la cacera de bruixes molt detallat, on es pot trobar un mapa que indica les diferents caceres, així com endevinaires i espais d'aplecs diabòlics, dividit per època històrica i zona geogràfica de Catalunya. També s'hi poden trobar fitxes que expliquen amb més detall aquestes caceres i judicis, els quals van ser celebrats sense garanties.



La revista presentarà la campanya aquest dissabte 6 de març a les 12 h als jardins del Palau Robert de Barcelona. A l'acte hi intervindran la directora de SÀPIENS, Clàudia Pujol, i Pau Castell i Agustí Alcoberro, màxims experts en la cacera de bruixes a Catalunya. A l'acte també hi participarà el grup musical Ginestà, format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas.