La campanya publicitària per la consulta pels Jocs d'hivern va costar prop de 330.000 euros

La campanya publicitària per difondre la consulta sobre els Jocs Olímpics d'hivern 2030, segons la informació facilitada per l'executiu català a preguntes del grup parlamentari de la CUP. Segons la resposta a la pregunta parlamentària, 28.765 euros van ser per a la creativitat, 203.996,77 per a la difusió multimèdia i 96.920,24 per a la difusió digital.

La CUP ha difós la resposta a través de les seves xarxes socials acompanyada del text: "329.000 euros per promocionar la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern. D'una consulta que no es va celebrar. D'uns Jocs que no se celebraran. Quin despropòsit".

Després de les diferències amb el Govern de l'Aragó, fonamentalment pel repartiment de les proves, el 20 de juny el Comitè Olímpic Espanyol (COE) va decidir renunciar a presentar candidatura per organitzar els Jocs d'Hivern del 2030. Malgrat aquesta decisió, el Govern encara no tira del tot la tovallola i durant l'estiu va presentar a l'organisme esportiu la seva proposta per organitzar-los en solitari, una opció que sembla complicat que s'arribi a materialitzar.

Abans de la decisió del COE d'abandonar la candidatura, la intenció del Govern era celebrar una consulta als residents a les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran per decidir si el projecte anava endavant o no. Inicialment estava prevista pel 24 de juliol, però finalment s'havia endarrerit per a la tardor fins que la candidatura va desaparèixer.



Mentre ERC, Junts i PSC donaven suport al projecte, En Comú Podem i la CUP s'hi oposaven i, de fet, les dues formacions van participar a la manifestació que el 15 de maig va fer-se a Puigcerdà, en què milers de persones van mostrar el rebuig ciutadà als Jocs.