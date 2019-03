Carles Puigdemont liderarà la candidatura de Junts per Catalunya (JxCAT) a les eleccions europees del pròxim 26 de maig. Per a les generals del 28 d'abril, els caps de llista al Congrés dels Diputats seran Jordi Sànchez, per Barcelona; Jordi Turull, per Lleida; Josep Rull, per Tarragona; i l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, per Girona.



La direcció del PDeCAT, reunida en sessió extraordinària, ha acordat concórrer amb la marca JxCat a les eleccions generals del 28 d'abril i a la doble cita de les municipals i europees del 26 de maig.

La consellera Elsa Artadi ha explicat que el president Puigdemont, exiliat a Bèlgica, encapçalarà la llista de l'espai postconvergent a les eleccions al Parlament Europeu.

"La millor manera de continuar internacionalitzant el conflicte i que se'ns escolti a Europa, que es vegi la repressió, és que hi hagi una veu lliure de JxCAT a Europa, i aquesta veu no pot ser una altra que la de Carles Puigdemont", ha declarat la actual consellera de Presidència, que deixarà el Govern per formar part de la llista de Quim Forn en les eleccions municipals de Barcelona. Forn, com Rull, Turull i Sànchez es troben en presó preventiva i jutjats pel Tribunal Suprem, acusats d'haver impulsat el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.

Sànchez estarà secundat a Barcelona com a número dos per l'actual consellera de Cultura, Laura Borràs, seguida de la diputada en el Congrés més afí a les tesis de Puigdemont, Míriam Nogueras, i l'eurodiputat Ramon Tremosa, que cedeix el seu espai en la llista al Parlament europeu al president exiliat.



Artadi ha defensat que, després de setmanes de negociacions entre el PDeCAT, la Crida Nacional per la República i els representants de JxCAT, s'ha acordat que la marca electoral sigui JxCAT i que concorri en totes les cites electorals amb un projecte "transversal", per a reflectir l'esperit del referèndum del 1-O, la declaració d'independència del 27-O i les autonòmiques del 21-D.



"El nostre projecte és d'equip, no personalista, amb voluntat de continuar ampliant. El nostre projecte no pot ser un altre que defensar els drets i llibertats de Catalunya sense peatges", ha subratllat.

Junts per Catalunya ja havia fet pública la seva aposta per Jordi Sànchez, però aquest, com a president de la Crida Nacional de la República, va decidir obrir una consulta vinculant als adherits a l'organització. No obstant això, la decisió sobre el conjunt de les candidatures al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i als ajuntaments estava pendent de l'acord amb la direcció del PDeCAT, que havia expressat discrepàncies per la previsible pèrdua de pes dels militants del partit en les institucions.

Miriam Nogueras, que en els últims mesos ha estat la veu de Puigdemont en el grup del PDeCAT en el Congrés, ha destacat que JxCAT obre una nova etapa amb nous lideratges, amb gent "compromesa pel país".



"Si una cosa fa por a Madrid és aquesta unitat. Quan ha tremolat Madrid? Quan hem anat plegats. El que li fa por a l'Estat és que hi hagi un grup que es digui Junts per Catalunya", ha ressaltat.

Nogueras ha advertit que JxCAT anirà al Congrés "no a agenollar-se, sinó a ser contundent" i a "defensar desacomplexadament el mandat de l'1-O i el 21-D".



En aquest sentit, ha apuntat que la seva candidatura serà l'"únic grup independentista i independent amb veu pròpia catalana" al Congrés.



En la llista al Congrés per Tarragona, Rull estarà secundat per Ferran Bel i Aurora Massip, a Lleida acompanyaran a Turull Concepció Cañadell i Rosa Borrell, mentre que a Girona secundaran a Jaume Cuevillas Sergi Miquel i l'exconsellera socialista del tripartit Marina Geli.



Per part seva, al Senat, JxCAT presentarà una llista amb el exconseller de Cultura Lluis Puig, fugit de la justícia espanyola a Bèlgica, així com del professor Héctor López-Bofill i Assumpció Castellví