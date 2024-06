'Cantant les quaranta': els Pets celebraran 40 anys portant de gira els discs més emblemàtics

Els Pets celebraran el 40è aniversari de la seva trajectòria l'any 2025 amb una gira especial i diferent. El grup de Constantí ha anunciat que tocarà de manera íntegra els quatre discs més emblemàtics i reconeguts de la seva trajectòria, sota el paraigua de Cantant les quaranta.

"No patiu, no els tocarem tots a cada concert, no volem empatxar-vos sonorament i sobretot perquè ja no estem per fer aquests esforços", ha detallat el grup. En concret, Els Pets oferiran dos espectacles diferents i complementaris, un en el qual interpretarà Calla i Balla (1991) i Som (2018), i l'altre, amb Bon dia (1997) i Agost (2004).

La gira arrencarà l'1 i 2 de febrer de l'any que ve a l'Auditori de Girona, amb un espectacle cada dia. "Seran dues celebracions d'un cançoner que ha fet ballar, cridar, saltar i cantar durant tots aquests anys tantes i tantes generacions, una petita penyora per agrair-vos aquests 40 anys de felicitat i fidelitat", ha escrit el grup a través de les seves xarxes socials.

EL 2025 ELS PETS CANTAREM LES QUARANTA!



"Ja ho sabeu, us esperem amb els braços ben oberts aquest proper 2025 per fer-la ben grossa. Reserveu cangurs, obriu l'armari per buscar aquella samarreta que ja no us entra, truqueu l'amiga amb qui us colàveu darrere l'escenari, repasseu lletres, convideu per sorpresa la persona que més us fa pensar en els concerts viscuts. Penseu que això tan gros no passa cada dia. Us estimem", finalitza el missatge la banda.