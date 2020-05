El cap de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron veu "altament improbable" un rebrot del coronavirus a la tardor 

El cap del servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha afirmat que la tendència a la baixa de casos de coronavirus avala un desconfinament "molt més ràpid". En declaracions a la Ser, ha afegit que un rebrot a la tardor és "altament improbable" i que de produir-se seria cap a l'hivern. Almirante ha explicat que la incidència del virus a nivell comunitari és "infinitament inferior" a la de fa uns mesos, gràcies al confinament però també a l'augment de la temperatura i les condicions climatològiques actuals. D'altra banda, ha considerat que l'ús de la mascareta hauria d'haver estat obligatori abans i no ara, quan creu que hauria de ser una recomanació. El mateix opina sobre la restricció de la mobilitat.

Almirante ha assegurat que actualment els casos són "limitats" en nombre - ahir es van comptabilitzar 24 nous positius- i també limitats a entorns concrets, motiu pel qual "la limitació de moviment comença a ser menys necessària". Per això, ha afirmat que "no té excessiu sentit esperar 14 dies" per avançar de fase.

Ha considerat difícil treure una conclusió definitiva sobre què ha jugat un paper més important en la baixada de la incidència del virus i ha afegit que ha estat una suma de factors simultanis. Més enllà del confinament, ha afirmat que com altres virus respiratoris, el SARS-CoV2 podria haver experimentat un brot a l'hivern i tenir una tendència natural a la davallada "de forma espontània" amb l'arribada de la calor.

És per això que veu difícil que hi hagi un rebrot a l'octubre com s'havia dit fins ara, tot que ha apuntat que és difícil fer futurologia i assegurar per complet que el virus no tornarà. Tot i això, ha indicat que la reaparició del coronavirus "s'ajustaria més a l'hivern", pel pes que hi juguen les condicions meteorològiques.

Almirante ha explicat també que els principals llocs de contagi han estat l'entorn familiar, el laboral i les residències de gent gran. Ha assegurat que no s'ha pogut demostrar que el virus circuli per l'aire, més enllà d'entorns concrets com l'hospitalari, sinó que és a través de les gotes que expulsa una persona infectada. En aquestes condicions, ha afirmat que la distància social és "un punt fonamental" però ha afegit que també hi intervé el factor temps, que les autoritats sanitàries situen en 15 minuts amb la persona infectada, motiu pel qual ha assegurat que una trobada ocasional "no comporta risc de transmissió".

Davant d'això, ha criticat que l'obligatorietat de les mascaretes no arribés abans, quan sí que hauria jugat un paper en el control de la transmissió. Ara però ha afirmat que "arriba tard l'obligatorietat i hauria de ser recomanació" perquè la gent se la posés "en l'entorn que volgués". Ha afegit que el mateix hauria de passar amb la resta d'aspectes, donant a la societat el nivell de maduresa per entendre que el que està en joc és la salut.



Sobre el infants, ha explicat que diversos estudis apunten que els nens no acostumen a contraure la malaltia en tenir un receptor nasal poc desenvolupat per l'edat i en cas que es contagiïn el més habitual és que sigui de forma lleu. En ple debat sobre l'obertura parcial de les escoles a Catalunya, ha afirmat que s'haurien de tenir en compte aquestes circumstàncies a l'hora de decidir sobre les seves relacions socials i educatives.