Capella exigeix a Sánchez una reunió pel traspàs integral de Rodalies després d'un estiu amb moltes incidències

La consellera de Territori, Ester Capella, ha enviat aquest dilluns una carta a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, per exigir una reunió urgent que abordi el traspàs integral de Rodalies "en totes les seves variables", és a dir, en la infraestructura, el material mòbil, els recursos humans i les inversions, així com en les mesures per fer front a les "reiterades alteracions del servei".

De fet, segons ha indicat Capella, se n'han registrat 26 en 60 dies i la majoria estan relacionades amb el subministrament elèctric, les avaries tècniques de trens, les fallades en el sistema de senyalització i descarrilaments, com el del Talgo a Sitges el passat 15 d'agost. La consellera ha explicat que aquest cas va provocar "la demora de 562 trens i la supressió de 267 més, amb retards acumulats de 8.079 minuts i perjudicant unes 65.000 persones".

El descarrilament del Talgo a Sitges va provocar la demora de 562 trens

Incidències com aquestes fan que els usuaris acumulin "enuig i amoïnament" i, per això, Capella ha reclamat al Ministeri més "capacitat de resposta" en el desplegament de serveis alternatius quan la raó de les afectacions sigui la infraestructura o els trens.

Més demandes al govern espanyol

A banda de la petició de trobada, la consellera ha demanat un "calendari cert" sobre l'execució de les encomanes de gestió acordades en els pressupostos Generals de l'Estat d'aquest any i que es van plasmar en els protocols signats al juliol. Entre d'altres, hi ha el Conveni Maresme, el Conveni Eix Pirinenc 260, els dels Intercanviadors, el de l'AP7 i AP2 i el de la Ronda nord.

Finalment també ha reclamat "una resposta àgil i adequada" en matèria d'habitatge, com l'aplicació "immediata" de la regulació dels preus dels lloguers un cop la Generalitat ja ha traslladat la llista d'àrees tenses, aturar els desnonaments, assegurar els Fons NGEU per valor de 2.000 milions d'euros o la cessió de 1.500 habitatges de la Sareb.