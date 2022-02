Mig centenar de riders s'han concentrat a les portes de la seu de Glovo a Barcelona aquest dimarts al matí per denunciar que continuen sent autònoms, tot i l'entrada en vigor fa mesos de la llei que obliga les plataformes a contractar com a assalariats els repartidors. A més, la mobilització, convocada per CCOO i UGT, també ha expressat malestar contra la start-up recentment comprada per Delivery Hero, a qui acusen de no atendre les seves queixes i no donar-los per reunir-se amb ells fins al 2023.

Els concentrats han llegit un manifest que reclamava que s'acabés "l'asfíxia per falta de comandes dels comptes més antics", que està provocant que "deutes importants" amb l'Agència Tributària per l'"impossibilitat" de pagar la quota d'autònoms. Així doncs, la protesta denunciava que l'empresa fundada per Òscar Pierre i Sacha Michaud continua obrint nous comptes de repartidors, "tot i tenir un nombre considerable de persones treballadores recorrent els carrers, gastant gasolina i desgastant el seu vehicle" sense rebre comandes.

Els mobilitzats a la seu de Glovo han acusat la start-up d'imposar "condicions abusives als repartidors" que continuen sent autònoms i, per exemple, no tenen assegurança en cas d'accidents i han reclamat a la companyia de repartiment que assumeixi els deutes que estan generant les quotes impagades. Tenint en compte que molts dels repartidors són estrangers i estan en una situació administrativa irregular, han exigit a Glovo que ofereixi "un contracte de feina digne" perquè puguin regularitzar-se.