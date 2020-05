Càritas atén més de 3.000 llars a l'abril a Barcelona, el doble que l'any passat

Els serveis d'emergència social de Càritas Diocesana de Barcelona han atès més de 3.000 llars durant el mes d'abril, el doble que l'any anterior. Les Càritas parroquials estan distribuint aliments en més de 9.500 cases. El director de l'entitat, Salvador Busquets, avisa que s'han triplicat les famílies que s'acosten per primera vegada a Càritas o que retornen després d'un període en el qual ja no necessitaven ajuda. És per això que reitera la importància d'activar l'Ingrés Mínim Vital per donar resposta a totes les persones que s'han quedat sense cap ingrés. "Si la corba de contagis de la Covid-19 està decreixent, la corba de persones que estan demanant ajuda augmenta", alerta Busquets.

Entre les famílies que s'acosten per primera vegada a Càritas hi ha persones que treballaven sense contracte però també algunes que encara no han cobrat l'ERTO

Busquets ha indicat que les famílies que s'acosten per primera vegada a Càritas o que tornen després d'un període en el qual no han necessitat ajuda, que s'han multiplicat per tres, en la majoria de casos són persones que treballaven sense contracte, però també n'hi ha que encara no han cobrat l'ERTO i no tenen estalvis per tirar endavant, ha advertit.



En aquest context Càritas Diocesana de Barcelona manté el 85% dels seus projectes en funcionament, sigui presencialment o a distància, i ha reforçat tots aquells que tenen relació amb la distribució d'aliments. Només durant la setmana passada es van obrir quatre nous punts parroquials de distribució d'aliments. L'entitat s'ha vist en la necessitat de fer compres d'aliments per cobrir tota la demanda.



Els serveis d'emergència social de Càritas engloben l'acollida, acompanyament i assessoria jurídica en línia, la distribució d'aliments en espècie i els menjadors socials on es reparteixen pícnics, les ajudes econòmiques per comprar aliments o per cobrir el pagament d'una habitació en un pis compartit.

Ajudes econòmiques en moments d'emergència

1.073 llars han rebut algun tipus d'ajuda econòmica, 436 més que l'abril de l'any anterior

L'entitat continua prestant ajudes econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. Durant el mes d'abril, 1.073 llars han rebut algun tipus d'ajuda econòmica, 436 més que l'abril de l'any anterior. El 71% d'aquestes ajudes s'han destinat a cobrir l'alimentació, i un 38% a pagar el relloguer d'habitacions on moltes d'aquestes famílies es veuen obligades a viure per la seva precària economia, entre d'altres ajudes.



Càritas reclama que s'activi ràpidament l'Ingrés Mínim Vital i que l'encaix amb la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) a Catalunya sigui en benefici d'ampliar aquestes ajudes a persones que fins ara no hi poden accedir, com les que es troben en situació administrativa irregular.