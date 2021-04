Càritas: "La protecció social no arriba a les persones més vulnerables"

Cada nou informe evidencia l'impacte social i econòmic que està provocant la pandèmia de Covid-19. L'estudi Tercera Onada de l’impacte de la crisi de la Covid-19 en les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona assenyala que en un any s'han gairebé triplicat les persones sense ingressos que reben la seva ajuda: han passat de representar el 8,2% dels usuaris al febrer de l'any al 21,2% 12 mesos després. Segons Càritas, prop de 5.500 persones ateses viuen sense cap ingrés, mentre que 17.500 estan en situació de pobresa severa, el que suposa més del 66% de les llars ateses per l'entitat, 19 punts més que un any enrere.

Miriam Feu, cap d’anàlisi social i incidència de Càritas, ha remarcat que "la protecció social no arriba a les persones més vulnerables". Això, sumat a la sensació d’aïllament i esgotament, provoca que les famílies sostinguin situacions insostenibles", ha lamentat. La responsable de Càritas ha destacat que sis de cada deu persones que acompanyen des de Càritas no tenen una feina digna, sigui perquè no en troben (43,8%), o perquè es veuen abocades a treballar en el mercat informal (20%).



La manca d’ingressos ha provocat que una de cada quatre famílies s’hagi vist obligada a canviar d’habitatge, buscant una opció més econòmica per tirar endavant. Això fa que el 64% de les llars ateses per Càritas no disposi d’un habitatge digne, i que la meitat de les llars tinguin grans dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge. El 48,5% de les famílies no poden tenir una alimentació adequada, set punts més que el febrer de 2020, i un 35% no poden accedir a la medicació que necessiten, 11 punts més que abans de la pandèmia.



"Les seqüeles d’aquesta crisi s’estan enquistant. Augmenta la fragilitat i la desprotecció dins un context de fatiga pandèmica, i la situació no podrà sostenir-se molt més temps si no es prenen mesures immediates. No pot ser que només el 7% de les llars que acompanyem cobri alguna prestació d’ingressos mínims, sigui la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital", ha remarcat.