Carles III és proclamat oficialment nou rei i anuncia que seguirà "l'exemple inspirador" d'Elisabet II

Carles III ha estat proclamat aquest dissabte oficialment nou rei del Regne Unit en successió d'Elisabet II, que va morir dijous als 96 anys al castell escocès de Balmoral. El monarca ha afirmat que seguirà "l'exemple" de la seva mare en el seu regnat, en què es compromet a respectar els principis constitucionals i servir els ciutadans amb dedicació.

El nomenament formal s'ha produït després d'una cerimònia celebrada al palau de St. James i ha estat la primera vegada a la història en què la sessió del Consell d'Accés ha estat televisada. Al final del seu discurs davant d'un nodrit grup d'autoritats polítiques i socials, Carles III també ha jurat garantir la protecció de l'Església anglicana d'Escòcia, que encapçala i ha autoritzat distribuir la seva declaració perquè sigui llegida a Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, així com als països de la Commonwealth.

Posteriorment, s'ha assegut a signar un document que certifica que ha realitzat el jurament, en presència de la reina consort, Camil·la, i el príncep de Gal·les, Guillem. En la seva declaració, Carles III ha tornat a al·ludir, com va fer divendres en un missatge a la nació, a l'enorme tristesa que la seva família i tot el país senten per la mort de la seva mare, el regnat del qual no va tenir precedents en "durada, dedicació i devoció".

"És un gran consol per a mi el condol expressat per tants cap a la meva germana i els meus germans i que tot aquest afecte i suport aclaparadors siguin estesos a tota la família en la nostra pèrdua", ha afirmat el rei en to molt formal. Carles III ha dit que és "profundament conscient" del llegat d'Elisabet II i dels "deures i vastes responsabilitats de la sobirania" que ha heretat.

"En assumir aquestes responsabilitats, m'esforçaré per seguir l'exemple inspirador que se m'ha donat, en defensar el govern constitucional i buscar la pau, l'harmonia i la prosperitat dels pobles d'aquestes illes i dels regnes i territoris de la Commonwealth a tothom", ha manifestat.

El rei, que en principi no té poder polític –encara que exerceix influència–, ha dit que es deixarà guiar pels respectius parlaments i s'ha mostrar confiat que comptarà amb el suport i l'afecte de la ciutadania. També ha confirmat que mantindrà la pràctica actual de cedir a l'erari públic els ingressos hereditaris, que són usats després per subvencionar la família reial en la seva activitat oficial.

"Per dur a terme la pesada tasca que se m'ha encomanat, a la qual dedico el que em queda de vida, prego per la guia i l'ajuda de Déu totpoderós", ha conclòs.



El fins ara príncep de Gal·les va ascendir automàticament al tron ​​dijous després de la mort de la seva mare, Elisabet II, als 96 anys, per la qual cosa l'acte de proclamació -que ha acabat amb un "Déu salvi el rei" pronunciat pels assistents - ha estat purament cerimonial. L'organisme compta actualment amb més de 700 integrants, si bé només n'han estat convocats al voltant de 200.

L'acte ha tingut lloc un dia després que Carles III renovés en el primer discurs a la nació el compromís de per vida que la seva mare va assumir en ascendir al tron ​​i ha recalcat que complirà amb les seves tasques "durant el temps que Déu em mantingui amb vida ", alhora que ha elogiat la figura històrica d'Elisabet II.