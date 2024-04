Carles Riera denuncia la "impunitat" de l'Estat espanyol després de saber que va ser espiat amb Pegasus el 2019

El diputat de la CUP Carles Riera ha denunciat la "impunitat" de l'Estat en la "violació de drets fonamentals" després de saber que va ser espiat amb el programari Pegasus. "Raó d'Estat contra raó democràtica. Trencar amb l'estat espanyol és un imperatiu democràtic", ha subratllat en una piulada a X. Segons un informe que els Mossos han remès al jutjat de Barcelona que investiga el cas, el mòbil de Riera va ser infectat el febrer del 2019 i se li van extreure 21,03 megabytes d'informació.

L'informe dels Mossos d'Esquadra

Els Mossos han detectat que va rebre en diverses ocasions SMS amb enllaços de notícies que van resultar ser maliciosos. El diputat cupaire va clicar, com a mínim, a dos d'aquests enllaços. El primer, el 6 de febrer, era sobre El judici a la democràcia, mentre que el segon, el 20 de febrer, es titulava La sortida de pactar el desacord.

El cos policial afirma que entre el 6 de febrer del 2019 i el 26 de febrer del mateix any es va executar diversos processos maliciosos reconeguts de Pegasus. Durant aquestes dates es va enviar 21,03 megabytes com a mínim a un destí desconegut.



En canvi, els Mossos no han pogut determinar que els telèfons mòbils dels també cupaires Albert Botran i David Fernàndez fossin infectats amb el mateix sistema. Els Mossos tenen indicis que el mòbil de Botran també va patir atacs el 2020, quan era diputat al Congrés, però indiquen que els caldria seguir investigant per determinar si aquells atacs es van fer amb Pegasus.

Segons consta a l'informe, el 2 de desembre del 2020 es va executar un procés al mòbil relacionat amb el programari de Pegasus, que va descarregar 6 megabytes d'informació i va pujar a internet 15,9 megabytes. Tot i això, el cos policial assegura que no té els indicadors necessaris per determinar "amb certesa" que el mòbil va ser infectat. L'anàlisi del mòbil es va fer en base a còpies de seguretat i remarquen que els caldria el terminal per poder analitzar en profunditat les dades.

Per altra banda, el mòbil de Fernàndez no s'ha pogut inspeccionar perquè els Mossos no tenien la contrasenya del contenidor xifrat amb la còpia de seguretat del seu mòbil.