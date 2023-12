Carme Ruscalleda, investida doctora honoris causa per la Universitat de Barcelona

La xef Carme Ruscalleda (Sant Pol de Mar, 1952), ha estat investida aquest dilluns doctora honoris causa per la Universitat de Barcelona en un acte al Paranimf de l'Edifici Històric. Ha tingut com a padrina a la catedràtica de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Cristina Andrés Lacueva. "Ni en els somnis més surrealistes que he tingut i continuo tenint hauria pogut imaginar aquesta seqüència, viure el gran honor de ser avui aquí", ha destacat.

Ruscalleda, guanyadora de set estrelles Michelin, ha rebut la distinció pel seu enfocament innovador i per la seva dedicació a la preservació de les essències de la cuina catalana, "tan eclèctica, variada i saludable". En una roda de premsa anterior a rebre la distinció, la xef ha dit que "ens hem convertit en la postal amable de tots els països i particularment de Catalunya.

Una assignatura de cuina i nutrició

La cuinera també ha reclamat al Govern una assignatura de cuina i nutrició a primària i secundària. "Els nens estan en un món molt globalitzat i les joves parelles han de prendre consciència que els nens han de descobrir els sabors purs de cada temporada a casa".

La cuinera ha defensat que són fills d'una cultura "on el malbaratament no existia i la sostenibilitat era bàsica per tirar endavant. Davant un món globalitzat ens hem d'esforçar a recuperar aquests valors i posar-los a la llista dels objectius urgents". Ha dit que hi ha una gran tasca a fer des de l'escola i des de casa.

"El talent no té gènere"

En la seva intervenció, ha assegurat que li fa feliç veure que la dona s'ha incorporat amb pas ferm al món professional i al gastronòmic. "Ja no hi ha empresaris que es neguin a contractar dones". Ha afirmat que el talent no té gènere.

La UB ha destacat que els plats de Ruscalleda han buscat sempre “la difusió d'una cultura gastronòmica basada en la cuina tradicional catalana i propera al gust popular, amb tocs de modernitat". Entre els seus mèrits, ha ressaltat, destaquen la seva "creativitat, habilitat i aportacions a la cuina catalana". Així mateix, ha afegit, la cuina de Ruscalleda, "amant de la terra i el territori, ha tingut sempre present la sostenibilitat".

Entre els assistent a l'acte que ha tingut lloc al Paranimf de l'Edifici Històric hi havia els familiars de la cuinera, els germans Josep i Joan Roca i l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.