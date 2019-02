Carmen Calvo: "Ha arribat el moment de buscar una sortida política a la crisi catalana" 

Carmen Calvo, la vicepresidenta del Govern, s'ha afanyat aquest dimecres a explicar en una roda de premsa convocada al palau de la Moncloa la figura del relator, que tanta polseguera ha aixecat. Calvo considera que aquesta figura seria "força útil" per coordinar i afavorir el diàleg a la taula entre els partits catalans que ha deixat clar, se situa al marge de la relació bilateral entre el Govern central i la Generalitat.



"Aquest relator ajuda a fer una feina que no es presenta fàcil. I no hi ha més", ha recalcat Calvo abans de criticar l'actitud del PP i de Ciutadans —partits als quals ha descrit com a "dreta radicalitzada"— per obstaculitzar aquest diàleg que busca una "sortida política" a la crisi a Catalunya.

Calvo ha estat molt crítica amb l'anterior Govern de Mariano Rajoy, al qual ha acusat d'inacció i de fer que el nombre d'independentistes passi del 10% el 2011 al 47% el 2018. I per això ha defensat que el Govern de Pedro Sánchez ha d'assumir la seva responsabilitat: "Continuar construint Espanya comptant amb Catalunya és reconèixer la realitat. Per això hem de treballar i fer política perquè els catalans sentin que les seves preocupacions són escoltades", ha explicat Calvo. "Intentar reconduir una situació, això és el que fa aquest Govern. Assumeix les seves responsabilitats a Catalunya intentant recompondre espais de diàleg, de coordinació i de trobada", ha resumit la vicepresidenta.



Calvo ha volgut deixar clar quines han de ser les circumstàncies en les quals ha de moure's el diàleg: "Seguretat jurídica en el marc constitucional i diàleg polític per a trobar respostes polítiques a una situació que és política". I en aquest context ha defensat el nomenament del "relator" a la taula de partits catalans. En la seva opinió, ha de ser un home o dona de Catalunya, que entengui el passat i ajudi al fet que els partits es puguin asseure a parlar.​



Segons ha explicat, no es tracta d'un observador internacional, ni d'algú que vagi a mediar en la situació. Calvo també ha carregat contra el PP i Ciutadans per no asseure's en la taula de partits catalans.



Calvo ha tingut temps per criticar l'actitud de del PP i de Ciutadans. La vicepresidenta ha acusat el líder del PP, Pablo Casado, de situar-se en la "radicalitat" i el "desbarre" en plantejar la possibilitat de presentar una moció de censura contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per la seva "alta traïció a Espanya" amb el diàleg a Catalunya. "És un líder que desbarra", ha dit Calvo.

Resposta a Page

Pel que fa a les crítiques que han fet alguns companys de militància del PSOE, entre ells, Emiliano García Page, a aquesta proposta del 'relator', Calvo ha argumentat que està "desinformat". "No hem arribat a temps que tingués la informació correcta", ha assenyalat Calvo en relació a les crítiques de Page.



Artadi defensa el 'relator' a la taula de partits estatals

Minuts després de la compareixença de Calvo, la portaveu del govern català, Elsa Artadi, ha explicat davant els mitjans la posició de la Generalitat envers el diàleg entre tots dos governs. Artadi ha lamentat la divisió dins el PSOE i dins el mateix executiu central sobre l'obertura d'un diàleg entre forces catalanes i espanyoles. A més, ha mostrat diferències notables sobre la figura del relator: mentre Calvo ha parlat d'aquesta figura com a part de la taula de diàleg de partits catalans, Artadi només la defensa a la taula de partits estatals. "Estem lluny de tenir un diàleg efectiu", ha dit.



Artadi ha defensat la figura del relator, ja que critica que, tot i les reunions formals, ambdós governs acaben tenint "diferents versions": "Volem algú que pugui donar fe de què s'està parlant. Que posi negre sobre blanc dels acords", ha dit. També ha exposat la necessitat que assisteixi una representació de Podemos, ja que "el PSOE no és hegemònic entre les forces progressistes".



Pel que fa a la figura del relator, assegura que, fins ara, havien estat parlant sobre aquesta figura entre els dos executius, però que en cas que entrés la formació morada també l'hauria de "validar". A més, Artadi ha insistit que aquest "mediador", tal com l'ha anomenat, només actuaria a la taula de partits en l'àmbit estatal, ja que la taula de partits catalans -celebrada aquest dimarts al vespre sense la presència de Cituadans i el PP- és un "mandat del Parlament" i el govern central no hi té res a dir.



Tanmateix, ha explicat que el Govern estaria d'acord amb reunir-se amb representants del PSC a la taula de partits estatals sempre que aquests hi assisteixin com a portaveus del PSOE: "Volem que vingui qui hagi de tenir poder de decisió al PSOE a niviell estatal".