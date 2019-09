L'Audiència de Barcelona ha anul·lat l'absolució del guàrdia civil que va colpejar amb la porra dos veïns de Sant Esteve Sesrovires l'1 d'octubre. El tribunal considera que no hi ha prou evidències per resoldre que l'agent va actuar per ordres d'un superior contra una votant, o per dir que hi ha falta de proves per acusar l'agent per la segona agressió, tal com va dictaminar el jutjat d'instrucció número 7 de Martorell que s'ocupava del cas. L'Audiència reconeix que aquest tribunal va ometre quatre dels cinc testimonis que van testificar durant el judici i que considera de vital importància.



L'advocada dels dos denunciants i membre d'Alerta Solidària, Norma Pedemonte, explica a aquest diari com dos guàrdies civils van contradir-se durant la cita als tribunals: "Un d'ells va declarar que l'objectiu de l'operatiu era crear un passadís perquè la comitiva judicial pogués accedir al centre, mentre l'altre va dir que es tractava d'aturar el referèndum il·legal", explica.



La falta de concordança entre tots dos agents és crucial per tombar l'absolució, ja que l'argument principal del jutjat de Martorell era que el policia estava actuant per la causa del deure, és a dir, per ordres de superiors: "Com pot ser que hi hagués una ordre homogènia per a tots els agents i que dos oficials del mateix rang diguessin que tenien objectius diferents?".

Norma Pedemonte: "Això és un judici polític, però a la sala vam guanyar nosaltres"

El tercer testimoni de la defensa del guàrdia civil va ser el coronel Mariano Martínez Luna, cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona i creador del famós informe judicial que es va referir a la localitat del Baix Llobregat com a Sant Esteve de les Roures: "El coronel, que va fer un informe de dues pàgines, va respondre que l'1 d'octubre ell no es trobava a Sant Esteve, que la informació l'havia tret d'un agent instructor que no va saber identificar i que fins i tot no va saber dir si hi era a la localitat, tampoc", explica Pedemonte, qui, a més, recorda que Martínez Luna va ser ascendit.



A més, l'advocada assegura que la sentència tampoc inclou un dels dos testimonis de l'acusació, una altra veïna de la localitat que va presenciar l'agressió durant la votació de l'1 d'octubre. Pedemonte critica que el jutjat de Martorell obviés els testimonis problemàtics per a justificar la sentència: "El que va fer el tribunal és ometre aquestes quatre declaracions i absoldre el Guàrdia Civil per dir que estava actuant en base al deure. Ja ho vam dir: això és un judici polític, però a la sala vam guanyar nosaltres".



La Generalitat denunciarà l'informe d'España Global

Aquest dimarts també s'ha sabut que la Generalitat emprendrà accions legals contra España Global, perquè en l’informe que utilitzen a Europa inclouen valoracions sobre l’1-O que “perjudiquen la imatge de Catalunya i vulneren la presumpció d’innocència de persones actualment enjudiciades i pendents de sentència”.