Dos carrers comercials barcelonins, entre els més cars d'Espanya 

El Passeig de Gràcia de Barcelona és el carrer comercial amb els preus de lloguer més alts d'Espanya, segons l'informe internacional Main Streets Across the World de la consultora immobiliària Cushman & Wakefield. A escala mundial, és la 18a via més cara del món, per davant de les madrilenyes Gran Via, Serrano i Preciados. Actualment, la renda prime d'aquest emblemàtic passeig barceloní és de 2.677 euros per metre quadrat a l'any.

L'informe analitza les rendes dels carrers comercials i de luxe de 92 ciutats d'arreu del món. Aquest any, Gràcia ha desbancat un altre carrer barceloní que fins ara havia liderat el rànquing a Espanya durant deu anys consecutius: el Portal de l'Àngel, que està a molt poca distància del primer, amb unes rendes molt similars.



Entre Barcelona i Madrid, segons l'informe Transparency in High Streets de Cushman & Wakefield, s'han signat un total de 86 operacions de lloguer a les àrees prime i superprime dels carrers Gran Via, Serrano i Preciados i Passeig de Gràcia i Portal de l'Àngel els nou primers mesos del 2022, una xifra que representa un increment del 25% en comparació al mateix període de l'any 2021.

Cinquena Avinguda de Nova York, el més car del món

A escala mundial, el carrer comercial més car és la Cinquena Avinguda de Nova York, amb 21.076 euros per metre quadrat cada any. La segona posició l'ocupa el carrer Tsim Sha de Hong Kong, amb unes rendes de 15.134 euros per metre quadrat a l'any i el top 3 el completa la Via Montenapoleone, a Milan, amb unes rendes de lloguer màximes de 14.547 euros per metre quadrat cada any. Completen el top 5 el carrer New Bond de Londres (14.346 euros per metre quadrat a l'any), i els Camps Elisis de París (11.069 euros per metre quadrat a l'any).