Carrils addicionals i restringir els camions en hores punta per Sant Joan i els caps de setmana de juliol, mesures de xoc a l’AP-7

El Servei Català de Trànsit posarà carrils addicionals i restringirà el pas de camions unes determinades hores a l’AP-7 per Sant Joan. Ho ha explicat el seu coordinador de Seguretat i Mobilitat, Òscar Llatge, a El Matí de Catalunya Ràdio on també ha apuntat que aquestes mateixes mesures es faran extensives als caps de setmana del mes de juliol. "Són unes restriccions pactades i planificades per fer front al gran moviment de vehicles", ha insistit. Pel que fa als avançaments entre camions, ha recordat que en certs casos – per exemple quan hi ha un carril addicional – ja es fa, i que es tracta de limitacions que estan subjectes "a variació" i que s’estudien "cada setmana".

Llatge (Trànsit): "Són unes restriccions pactades i planificades per fer front al gran moviment de vehicles"

Sobre la limitació de reduir a 100 km/h la velocitat màxima a l'AP-7 al Vallès, Llatge ha assenyalat que s’està estudiant amb Foment, que és el titular de la via. En aquest sentit, reconeix que pot ajudar a reduir els accidents, però també recorda que no tindrà "un efecte massa important" un cop s’arribi a la capacitat de la carretera.



Per al coordinador un dels principals problemes és la retirada de vehicles, tot i que ha recordat que no es tracta d’una "tasca fàcil". "No és qüestió de ser més o menys hàbils, la planificació s’escapa de les mesures de gestió" ha afegit, "és un problema infraestructural".

En aquesta mateixa línia s’ha expressat Eduard Ayach, de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, que ha recordat que el seu sector demana treballar "en condicions". Així, ha explicat que disposen d’una regulació "molt estricte" que no els permet "escollir quan poden o no poden circular".

Ayach (transportistes): "Hi ha un problema de fons que passa pel dèficit estructural"

Per això, ha apuntat que les restriccions poden afectar directament la productivitat, en un escenari que té "un problema de fons que passa pel dèficit estructural". Ayach ha dit que estan mantenint reunions permanents amb Trànsit i Territori, però que és a ells a qui els toca "actuar". "Ja hem dit tot el que havíem de dir", ha reblat.

L'AMB considera insuficients les mesures

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) considera que les mesures impulsades per la Generalitat per evitar la congestió de la xarxa viària metropolitana són insuficients. És per això que reclamen "mesures urgents, concretes i decidides" del Govern per reduir els embussos, que asseguren que suposen entre el 10% i el 25% de la contaminació per mobilitat a l'entorn de la capital catalana. Entre les accions que plantegen en destaca l'execució dels carrils bus pendents, així com la creació de noves zones d'aparcament a les estacions ferroviàries per facilitar la combinació de transport privat i públic. Pel que fa al Port de Barcelona, reclamen que obri les 24 hores del dia als camions per agilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Poveda (AMB): "Les mesures plantejades per la Generalitat són insuficients per resoldre el greu problema de congestió i accidents"

L'AMB és crítica amb les mesures que el Govern ha posat sobre la taula, després de reiterades complicacions a la xarxa viària de l'entorn metropolità, tant pel volum de vehicles com pel d'acciodents. Sense anar més lluny, es remeten a les complicacions que dijous va provocar un camió bolcat a l'AP-7 a Barberà del Vallès, que va generar cues quilomètriques en tots dos sentits a primera hora del matí.



"Les mesures plantejades ahir per la Generalitat, la reducció de la velocitat a determinats trams i de contractar un servei de grues, són mesures insuficients per resoldre el greu problema de congestió i accidents, que no tenen un termini previst i que arriben tard", denuncia en un comunicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. En aquest sentit, considera que els embussos tenen un impacte negatiu per a la salut per l'alt volum de gasos contaminants que emeten els vehicles.

Segons l'AMB, tant l'increment del temps com l'ús de marxes curtes a velocitats reduïdes presenten un impacte rellevant sobre l'emissió de substàncies contaminants com ho són el CO2, el NO2 i les partícules fines. Així, assegura que la congestió suposa entre el 10% i el 25% de la contaminació de la mobilitat metropolitana, i que actualment està augmentant.



L'impacte, a més, es nota en l'economia. Segons les dades del Servei Català de Trànsit a què es remet l'AMB, la congestió entre setmana se situa a l'entorn de 126 km diaris, i en el cas de l’economia, els estudis de referència constaten un impacte econòmic de 175 milions d'euros anuals per a les empreses metropolitanes, segons dades citades d'un estudi d'Esade de 2021.

Millores pendents

És per aixo que reclamen mesures urgents a la xarxa viària, una de les quals és executar els carrils BUS-VAO previstos a la B-23 i a la C-31, i que asseguren que ha d'assumir la Generalitat. Poveda reclama, també, que el Sevrie Català de Trànsit "reguli de debò el trànsit", utilitzant sistemes operatius tecnològics que regulin i espongin les retencions a 20 o 30 quilòmetres de l'entrada de Barcelona i actuar de manera preventiva abans que les vies es col·lapsin.



De la mateixa manera, insta el Govern a construir més aparcaments a les estacions ferroviàries per garantir la possibilitat d'arribar amb vehicle privat fins a un punt on pugun fer canvi a un sistema de transport públic. "Totes les previsions d’aparcaments d'intercanvi en els plans d'infraestructures aprovats fins ara s'han incomplert sistemàticament", assegura Poveda.

Per últim, destaca la necessitat de regular i ordenar el trànsit a la xarxa viària de gran capacitat, amb propostes com ara l'obertura del trànsit de camions al Port de Barcelona, que reduiria considerablement el pas d'aquests vehicles en artèries com la Ronda Litoral de Barcelona. "No pot ser que cada matí totes les carreteres que van al port tinguin dos carrils ocupats per camions, s'ha de promoure que es desplacin de nit i també posar limitacions a la circulació de camions durant les hores punta", conclou.