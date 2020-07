Torra adverteix al Govern espanyol i a Europa que "Catalunya necessita una injecció de liquiditat de forma immediata"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat sengles cartes al seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, i al director general de Mecanisme Europeu d'Estabilització (MEDE), Klaus Regling, en què els avisa de la necessitat "immediata" de disposar de fons per fer front a la crisi socioeconòmica derivada del coronavirus. A les missives, enviades el cap de setmana i a les quals ha tingut accés l'ACN, Torra hi recalca que "Catalunya s'enfronta a una crisi econòmica sense precedents que requereix una injecció de liquiditat de forma immediata per poder encarar la seva reactivació econòmica amb un mínim de garanties".

Al president espanyol li recorda la petició de 30.000 milions d'euros per a Catalunya del fons europeu de la reconstrucció i lamenta que no es rebrà fins al 2021. "Les famílies, empreses, autònoms i entitats d'aquest país no poden esperar", afirma, i alerta també que els diners del fons Covid estatal "no seran suficients" per fer front a la crisi sanitària i socioeconòmica. És per això que reclama "mesures extraordinàries que aportin liquiditat", com els préstecs del MEDE, i que l'Estat sol·liciti 5.000 milions d'euros per a Catalunya, l'equivalent al 2% del PIB català.

Torra li demana que respongui la seva petició "de forma prioritària, atenent la urgent necessitat de disposar de recursos", i li comunica que s'ha posat en contacte amb Regling indicant-li les intencions de la Generalitat.



La carta a Regling reconeix que només els estats poden accedir als fons directament, però l'informa que ha instat el govern espanyol a demanar-los. Un préstec que permetrà "treballar en la immediata recuperació de l'economia i reduir l'impacte de la crisi en les empreses, entitats i ciutadans". El president de la Generalitat aprofita per lloar les "polítiques keyesianes" adoptades per la Unió Europea però deplora que els recursos no estiguin disponibles fins a l'any vinent. "La crisi econòmica exigeix acció immediata. Catalunya no es pot permetre el luxe d'esperar", ha advertit.