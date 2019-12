El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà al Parlament que el ratifiqui al càrrec després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’hagi inhabilitat durant un any i mig en condemnar-lo per desobediència pel cas dels llaços grocs. En una compareixença a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, i amb tots els membres del Govern al davant, Torra ha proclamat que “no m’inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques” i s’ha mostrat molt crític amb una sentència que, segons ell, “ja estava escrita” abans que es fes el judici.



Torra considera “necessari” que el Parlament reafirmi la seva figura al capdavant del Govern. Segons informa Europa Press, fonts de Presidència descarten que Torra se sotmeti a una moció de confiança, de manera que es demanarà als grups que impulsin alguna iniciativa per ratificar el president. En qualsevol cas, la sentència no és ferma i Torra ha confirmat que la recorrerà al Tribunal Suprem, tal com ja havia avançat la seva defensa.



Un cop més, el president ha carregat contra la falta “d’imparcialitat” dels tres jutges del TSJC que l’han condemnat i subratlla que la justícia “pretén canviar un president escollit per milions de catalans”. “No m’inhabilitarà un tribunal amb conviccions polítiques, perquè això només ho pot fer el Parlament. (...) Ha de quedar palès on rau la sobirania del poble de Catalunya”, ha assegurat Torra, per a qui cal que la cambra “es reafirmi en la seva dignitat democràtica”.

Més enllà de criticar els jutges, Torra també denunciat "un procés ple d'irregularitats, impulsat per una Fiscalia convertida en garant dels interessos del Govern espanyol que pretén canviar un president escollit per els representants de milions de catalans".



"La meva confiança en la justícia espanyola és nul·la després d'haver contemplat el judici polític celebrat al Suprem i que ha portat a 100 anys de presó als membres de Govern, a la presidenta del Parlament i als líders de les principals entitats cíviques de país. Tampoc després de l'ús de criteris polítics de les euroordres emeses contra el president Puigdemont ", ha conclòs Torra.

Exigeix la nul·litat del judici al Procés

"Com a president de la Generalitat exigeixo la nul·litat del judici que es va celebrar al Tribunal Suprem, la llibertat immediata de tots els presos polítics, el retorn dels exiliats i l'arxivament de totes les causes polítiques contra els independentistes", ha clamat, i ha demanat a l'Estat reconèixer els seus errors i les vulneracions de drets comesos. Segons Torra, mentre "Europa és un exemple de justícia, Espanya continua en el camí de la repressió", com afirma que demostra la sentència contra ell per no retirar la pancarta del llaç el període electoral, on veu una falta de concordança entre legitimitat democràtica i legislació espanyola.



Finalment, en plenes negociacions d'ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president estatal, Torra ha denunciat que "la repressió no s'ha aturat. No l'ha aturat un Govern del PSOE ni un president investit amb els vots dels partits independentistes en una moció de censura".