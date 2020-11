El cas de Julian Assange inaugura aquest dimarts el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona

Amb l’estrena mundial de 'The War on Journalism: The Case of Julian Assange' ('La guerra al Periodisme: El Cas de Julian Assange') arrenca aquest 1 de desembre el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona, un dels més veterans i consolidats d’arreu del món d’aquesta temàtica. Concretament és el més veterà d'aquesta temàtica de l'Estat espanyol i se situa entre els 10 més antics del món, recalquen els organitzadors. La d’enguany, serà la seva dissetena edició, i a causa de la pandèmia, tota la programació s’oferirà a través de plafatormes digitals.

La inauguració del festival, malgrat que no es podrà desenvolupar com estava prevista, si es podrà seguir a partir de les 19.30h d’aquest dimarts 1 de desembre a través del canal de Youtube i d’Instagram del festival. La cita promet, perquè les persones que es connectin seguiran una conversa entre el pare de Julian Assange, John Shipton; el relator de la ONU, Nils Melzer; el director de la pel·lícula, Juan Luis Passarelli i Toni Navarro, director del festival.

'The War on Journalism: The Case of Julian Assange' és un documental que explica detalladament el cas de Julian Assange i el relaciona directament amb la defensa de la transparència de la informació, i l’absència de marcs jurídics internacionals que els protegeixin. De fet, el festival segueix de prop el cas de Julian Assange des dels inicis. El 2014 va oferir l’estrena mundial del documental 'Mediastan', rodat per l’equip de Wikileaks. Actualment, el cas de Julian Assange es troba en un moment determinant, perquè el 4 de gener és la data triada perquè la justícia britànica decideixi el seu futur.

"El festival s'esforça a incloure treballs cinematogràfics de qualitat que fomentin la mirada informada de l'espectador sobre realitat complexes"

El festival s’allargarà fins el 5 de març, i durant aquests mesos s’estrenarà una pel·lícula al dia que estarà disponible durant una setmana. En total s’han programat 110 pel·lícules documentals, de ficció i animació, organitzades per àmbits temàtics relacionats amb els drets humans universals. No en va l’objectiu del festival és difondre un cinema compromès, que convidi a reflexionar i denunciï injustícies. En definitiva, el conjunt de la programació busca expandir la empatia i la fraternitat humana, i ajudar a promoure la Declaració dels Drets Humans. Sempre amb una perspectiva rigorosa segons els organitzadors del festival: "el festival s'esforça a incloure treballs cinematogràfics de qualitat que fomentin la mirada informada de l'espectador sobre realitat complexes".

Ai Weiwei examina la Covid-19

Evidentment, les circumstàncies d’aquest any són tant excepcionals que el festival també posa el focus en la Covid-19. El coronavirus i la crisi sanitària també estaran presents en el festival, a través de 'Coronation' (Xina) l’últim treball de l’artista i activista xinès Ai Weiwei. La peça examina l’espectre polític de control estatal xinès des del primer fins a l’últim dia del tancament de Wuhan. La pel·lícula registra la resposta militaritzada de l’estat per controlar el virus, construint una estructura de control, autoritària i militaritzada i com determinats països repliquen el mateix sistema.

Altres directors destacats que presenten el seu treball sson Jafar Panahi amb la seva tercera pel·lícula '3 Face' (Iran) guanyadora del Millor Guió al Festival de Cannes, Aki Kaurismäki amb 'El otro lado de la esperanza' (Finlàndia) guanyadora de l’ós de plata a la Berlinale o Hirokazu Kore-eda i la seva pel·lícula 'Un asunto de Familia/Manbiki Kazoku' (Japó) guanyadora de la Palma d’Or al Festival de Cannes.



Els films d’aquest any parlen sobre temàtiques que posen en perill el món i la societat en què vivim, el canvi climàtic i la humanitat sostenible, el desenvolupament democràtic, els drets fonamentals, la pobresa, l’empoderament ciutadà, els discursos d’odi, la violència, la crisi econòmica i sanitària, els drets dels nens i la protecció als ancians, els drets laborals, els èxodes migratoris i la llibertat d’expressió en el periodisme actual.

El festival es complementa amb activitats paral·leles com: les projeccions a les presons, les masterclass a les universitats, i com cada any, s’han programat fòrums especialitzats en drets humans. Aquest any amb la participació de Francia Márquez, guanyadora del Goldman Environmental Prize considerat el Premi Nobel d’ecologia, defensora dels drets humans, ameneçada i desplaçada per lluitar contra la mineria ilegal, conversarà juntament amb representants de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. El fòrum es realitzarà online, el 3 de desembre a La Model de Barcelona, i es podrà seguir a través de les xarxes socials del festival.