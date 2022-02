El cas de les presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet esquitxa Cornellà

La Policia Nacional escorcolla des d'aquest dilluns al matí l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat per contractacions irregulars, segons ha avançat 'La Sexta' i han confirmat a l'ACN fonts policials. També han entrat a la Regidoria d'Esports, que ocupa un edifici annex. El jutjat que tutela la investigació ha dictat secret d'actuacions.

Aquests escorcolls deriven de la causa del consell esportiu de l'Hospitalet de Llobregat que investiga, entre d'altres, l'alcaldessa del municipi, Núria Marín. El jutjat que porta aquestes actuacions a Cornellà, però, és diferent. Fonts del consistori han explicat que el 2020 se'ls va requerir informació i la van entregar. Des de llavors no han tingut més notícies.

En la documentació que la UDEF ha entregat quan ha entrat a l'Ajuntament no hi apareixia cap indici que vinculés els escorcolls amb el consell esportiu de l'Hospitalet, però des del consistori suposen que sí que hi ha d'haver alguna relació.