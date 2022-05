El Govern espanyol es desvincula totalment de l'espionatge a líders independentistes amb autorització judicial realitzat pel Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que ha transcendit aquest dijous després de la Comissió de secrets celebrada al Congrés dels Diputats. Així ho assenyalen fonts governamentals a Público en la primera reacció de l'Executiu de Pedro Sánchez després de la intensa jornada viscuda aquest dijous a la cambra baixa. En canvi, el president català, Pere Aragonès -un dels espiats pel CNI-, ha exigit que es reveli qui va donar l'ordre política de l'espionatge.

"Ni sap, ni sabia ni ha de saber si s'estava produint aquesta actuació o no", assenyalen les fonts consultades de l'executiu estatal. "No ho ha ordenat", afegeixen. La Moncloa circumscriu aquestes actuacions en el marc de la separació de poders i nega per tant conèixer si s'estava espiant dirigents com el mateix Pere Aragonès.

En aquest sentit, el Govern de Sánchez diu que reafirma la seva "aposta per l'entesa i el diàleg" com a base per canalitzar la relació amb el Govern català. Les fonts consultades assenyalen que el CNI no reporta a la Presidència del Govern espanyol de com són els processos duts a terme a les seves investigacions i que només donen compte dels resultats.



La Moncloa insisteix en tot cas que de la Comissió, una de les conclusions que se n'extreu és que tots els procediments han estat realitzats de forma legal. El Govern espanyol, especialment a través de la seva portaveu Isabel Rodríguez, no va descartar la dimissió de Paz Esteban, directora del CNI. Una actitud diferent de la mostrada per la ministra de Defensa, Margarita Robles, l'endemà. "Està aguantant estoicament", va dir a la compareixença que va realitzar al Congrés.

La ministra de Defensa ha protagonitzat, a més, una pugna amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, a compte de la responsabilitat sobre la seguretat dels telèfons mòbils de l'Executiu. Sobre aquesta qüestió, Defensa assenyala que la funció és de la Secretaria General de la Presidència del Govern. Un càrrec que en els moments en què els mòbils de Sánchez i Robles van ser espiats l'ostentava el mateix Bolaños. Per la seva banda, des de Moncloa es remeten que la llei dota de la competència el mateix CNI.

Robles ha estat posada al punt de mira dels principals aliats del Govern espanyol, que han demanat la seva dimissió. El mateix Aragonès també ho va fer ja la setmana passada. Fins i tot des d'Unidas Podemos, socis de la coalició governamental, han llançat aquesta idea. "Vostè sap què ha de fer", li va dir Pablo Echenique, portaveu parlamentari, a la mateixa Robles. La seva situació sembla cada vegada més complicada encara que des del Govern han fet pinya públicament amb ella fins a aquests moments.