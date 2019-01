La Casa Àfrica evita, de moment, el desallotjament

Les 25 persones migrades que viuen a la Casa Àfrica, un espai ocupat al barri del Poblenou de Barcelona, s’hi podran quedar, almenys de moment. Aquest dilluns a la nit van saber que el desallotjament havia estat suspès provisionalment; i el que havia de ser l'"esmorzar de resistència" d'aquest matí per provar de bloquejar-lo s’ha convertit en una celebració. "No sabem qui ha demanat que s’aturi, quins són els motius, el que sí que sabem és que la mobilització ha estat total", explica en Seydou, un dels membres de la Casa África. Com ell, tots han arribat en els darrers mesos a Barcelona després d’una llarga ruta migratòria a la recerca de millors condicions de vida, però un cop aquí s’han trobat sense sostre.



"Mai ens havíem imaginat que ocuparíem una casa. Però, sincerament, ens hem trobat amb l’obligació de fer-ho, perquè no teníem un local on dormir", explica. Abans que ells entressin, l’edifici ja havia estat ocupat per persones que pertanyien al moviment social del Poblenou però que el van cedir al col·lectiu de persones migrades. Durant aquests mesos, tots ells han estat acompanyats per l’entitat Emergència Frontera Sud i pel teixit veïnal: "És gràcies a tota la gent del barri, d’aquest barri, que no ens hem rendit. Els ho agraïm. I és gràcies a la mobilització de la gent que encara som aquí, a Casa África. I la lluita continua", explica Seydou, determinat i emocionat.

Tal com explica, els habitants de l’espai van arribar a Barcelona provinents de la frontera sud de l’Estat a bord dels autobusos de la Creu Roja. Un cop a la ciutat, i amb els serveis d’acollida municipals saturats, tots van quedar al carrer. L’entitat Emergencia Frontera Sud i el grup de suport de l’espai denuncien en un comunicat la situació en la que es troben les persones migrades que arriben a la ciutat: "El 90% d’aquestes persones són sol·licitants d’asil que, després que se’ls negui una primera acollida, queden fora dels recursos previstos per a aquest fi. Són mesos al carrer a l’espera d’atenció", denuncien. A més, tots dos col·lectius critiquen "la diferència que es vol fer entre migrants i refugiats". "Exigim solucions per una vida digna per a totes les persones que arriben a les nostres ciutats", afegeix el text.



Per aquest motiu, tot i la suspensió del desallotjament, Emergència Frontera Sud i el grup de suport de la Casa Àfrica demanen "una solució permanent i en condicions per a totes": "Les persones que viuen a Casa Àfrica hi són perquè l’opció que les administracions aportaven és el carrer o els albergs municipals amb tres i cinc mesos d’espera. Elles n’han fet la seva llar i un centre de trobada, d’activitat i de diversitat".



Corresponsabilitzen la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona de la situació que viuen tant els 25 habitants de la Casa Àfrica com la resta de persones migrades i els demanen "que es coordinin, que destinin els recursos materials humans i necessaris per a desenvolupar una vida plena i en un entorn segur".



Amb aquesta reivindicació, l’entorn de l’espai ha convocat una manifestació el pròxim divendres 11 a les 18.30 h a la Seu del Districte de Sant Martí, al carrer Valentí Almirall. Seydou recull la frustració de qui viu l’emergència habitacional a primera línia: "No podem entendre com en aquesta ciutat tan bonica hi ha cases buides i gent dormint als carrers. Mira’ns a nosaltres, en aquest cas. Avui parlem de nosaltres, de la Casa Àfrica, però només cal mirar al carrer per veure la gent que dorm al carrer”.