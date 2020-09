La Casa del Rei va comprar tres caixes fortes i una màquina de comptar diners entre 2009 i 2015

La Casa del Rei va adquirir una "màquina comptadora caixer", un aparell que serveix per a comptar diners, per 665,95 euros el 21 de desembre de 2015. Aquest producte i també tres caixes fortes –comprades l'abril de 2009 per 2.083 euros per a "oficina i gestió econòmica", el juny de 2010 per 962 euros per a "arxiu administració" i l'abril de 2014 per 1.004 euros per a "oficina gestió econòmica"– "formen part de l'equipament necessari per a l'acompliment de les comeses de la Unitat d'Administració, Infraestructura i Serveis de la Secretaria General de la Casa d'SM el Rei", segons consta en una resolució de la Sotssecretària General de la Presidència del Govern en resposta a una sol·licitud d'informació pública, a la qual ha tingut accés aquest diari.



La sol·licitud d'informació pública va ser efectuada per Más País Andalusia després que el juliol d'enguany transcendís un enregistrament de l'any 2016 en la qual Corinna Larsen, examiga de Joan Carles I, assegurava que aquest tenia a la Sarsuela una màquina per comptar bitllets. A la sol·licitud, es reclamava conèixer "si entre l'any 2008 a la data de resposta [que va ser l'11 de setembre passat] s'ha adquirit a càrrec del pressupost de la Casa Reial algun dels següents productes: Caixa forta. Màquina per comptar bitllets".



Aquest diari es va posar en contacte per telèfon i per correu electrònic amb els serveis de comunicació de la Casa del Rei per conèixer les raons que els havien portat a comprar amb càrrec al pressupost públic tals productes. Les tres caixes fortes van ser comprades durant els anys de regnat de Joan Carles I i la màquina de comptar bitllets després de la seva abdicació, ja amb Felip VI com a monarca.



En la seva resposta a Público, la Casa del Rei assegura que el material –la "màquina comptadora caixer" i les caixes fortes– "no pertanyen a la Família Reial" i que, com es pot observar en la resolució, "tot està residenciat en l'àmbit administratiu estrictament, com correspon".



"Qualsevol entitat, institució, o empresa que disposa d'un departament d'administració per al seu funcionament diari, requereix d'una persona encarregada de la caixa. Per realitzar en condicions el seu treball, la comptadoria des de fa anys ha de realitzar-se per procediments mecànics per assegurar la seva exactitud en tots els seus termes", agrega la Casa del Rei en la seva resposta.

L'enregistrament

El juliol d'enguany va transcendir un enregistrament de l'any 2016 en el qual Corinna Larsen, examiga de Joan Carles I, assegurava que aquest tenia a la Sarsuela una màquina per comptar bitllets: "Agafa l'avió, va als països àrabs, i torna en avió" amb diners "en efectiu, amb maletes. A vegades va amb 3, 4, 5 milions. Els diners estan a la Sarsuela, a la seva piscina, té una màquina per comptar diners. Ho he vist amb els meus propis ulls. Es posa com un nen... Jo no entenc les operacions que fan, perillosíssimes". Larsen va rebre presumptament 65 milions d'euros de l'avui exrei l'any 2012.



Joan Carles I, avui fora del país, està sent investigat per la Fiscalia del Tribunal Suprem per possibles delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal relacionats amb els pagaments després de l'adjudicació a empreses espanyoles de les obres de l'AVE a la Meca. La inviolabilitat i absència de responsabilitat que recull la Constitució per al rei fa que els delictes, si van existir, només puguin ser-li atribuïts a partir de la seva renúncia al tron, el juny de 2014. La justícia suïssa també investiga les aventures financeres de l'exrei.