Pablo Casado ha estat el primer líder de l'oposició en reunir-se amb el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, després de les protestes a Catalunya a causa de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem als líders del procés. El president dels populars li ha demanat, com en els dies anteriors, que el PSOE trenqui amb Esquerra Republicana i el Pdecat en totes les administracions en les quals governin conjuntament i li ha sol·licitat que apliqui ja la llei de seguretat nacional perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, no continuï tenint el comandament dels Mossos d'Esquadra.



Aquest mecanisme seria una mena de pas previ a l'aplicació de l'article 155, que descarten de moment des del PP. Mitjançant aquesta Llei i davant una declaració del Govern espanyol de "situació d'interès per a la seguretat nacional", l'Estat prendria el comandament de totes les Forces i Cossos de Seguretat, sense suspendre l'autonomia ni intervenir en altres competències de la Generalitat

Fonts 'populars' expliquen que el canvi de criteri de Casado -de demanar insistentment l'aplicació del 155 a ara la Llei de Seguretat Nacional- ve perquè el Tribunal Constitucional "obliga a dir fins quan l'aplica". Assenyalen les fonts citades que en el futur veuen possible que sigui el mateix Casado el que l'apliqui si hi ha una majoria de dretes alternativa a Sánchez després del 10 de novembre, presidida per ell.



A més, Casado ha reclamat al president de l'Executiu en funcions que el Consell de Ministres d'aquest divendres enviï un "requeriment" a Torra perquè compleixi les seves "obligacions constitucionals i legals". Prèvia a la roda de premsa de Casado, des del Govern espanyol s'ha informat que el líder socialista ha traslladat al cap de l'oposició que "no descarta cap escenari i que tot està previst" i que actuarà, si cal, "des de la fermesa, la proporcionalitat i la unitat".



Moments després que els dos líders es trobessin, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha demanat a l'oposició "lleialtat institucional, unitat i que es posin al costat del Govern: "Que ningú confongui moderació amb falta de fermesa". El ministre de Foment en funcions creu que no es donen les condicions per aplicar la llei de Seguretat Nacional i que la coordinació amb els Mossos d'Esquadra està funcionant bé.

Casado s'ha mostrat més preocupat després de sortir que en entrar: "La imprevisió ha sobrepassat Sánchez"



Pablo Casado s'ha mostrat més preocupat després de sortir de la reunió que abans de començar-la. Des de l'entorn del líder del PP no oculten que creien que Sánchez anava a anunciar que activava la llei de Seguretat Nacional. El que destaquen és que és "habitual" que aquest tipus de reunions es produeixin i recalquen la disponibilitat del líder de l'oposició per acudir sempre que així se sol·licita.



En la roda de premsa, el conservador ha afirmat que l'"independentisme sempre ha fet ús de la violència per a imposar les seves finalitats" i s'ha preguntat per què Sánchez "va acceptar els vots que justificaven estàs actituds violentes", en referència a la moció de censura que va desbancar Mariano Rajoy del Govern espanyol. "Tampoc entenem la irresponsabilitat de forçar les eleccions generals si estava previst que pogués succeir", ha criticat. "La imprevisió ha sobrepassat a Pedro Sánchez", ha resolt.