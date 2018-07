Casado, nou president d'un PP que es decanta cap a la dreta

El PP ja té nou líder. El diputat al Congrés per Àvila Pablo Casado serà el nou president estatal de la formació, després d'imposar-se en la segona ronda de l'elecció a l'exvicepresidenta del Govern central Soraya Sáenz de Santamaría, amb els 57% dels vots dels compromissaris, en votació celebrada durant el XIX congrés del partit. Casado ha obtingut 1.701 suports, pels 1.250 de Santamaría, dels 2.973 que han emès el seu vot i dels 3.082 cridats a les urnes. Fa dues setmanes, en la primera ronda, on podien votar tots els militants del PP, Santamaria va superar Casado per un estret marge de poc més de 1.000 vots.

En els quinze dies de campanya, Casado ha consolidat la seva proposta amb un missatge decantat cap a la dreta, de tints uniformitzadors pel que fa a l'estructura territorial de l'Estat, i en què sovint s'ha referit a Catalunya. En el seu discurs aquest dissabte al mateix Congrés del partit, sense anar més lluny, ha cridat que "aquesta Tabarnia hipotètica serà una Tabarnia real", alineant-se amb els defensors d'aquesta idea de separar de Catalunya part de les demarcacions de Barcelona i Tarragona.



Casado també ha insistit en altres aspectes que poden atraure les bases més conservadores del partit, en presentar el PP com a "partit de la vida i de la família", o en afirmar que pretén defensar els seus postulats "sense complexos", i d'"enarborar les nostres senyes d'identitat de sempre".

Casado també ha presentat un decàleg d'intencions per al seu mandat al front del PP, que ha denominat significativament "contracte amb Espanya". Entre d'altres mesures, el pla de Casado aposta per rebaixar impostos directes -inclòs l'IRPF-, suprimir els de Patrimoni i Successions i afavorir la "llibertat d'elecció" dels centres educatius.



Algunes de les seves propostes apunten directament a Catalunya, com ara la de "recuperar" en el Codi Penal els delictes de "sedició impròpia" i de "convocatòria il·legal de referèndum" -que va instaurar l'executiu de José María Aznar i va derogar el de José Luis Rodríguez Zapatero-. També demana una reforma del sistema electoral amb una "prima" al partit guanyador", de forma que no depengui de "frontisses nacionalistes".



Casado ha apostat igualment per "reforçar" la Constitució, "en comptes de plantejar obrir-la en canal", tancant així qualsevol porta a una reforma constitucional. Al·ludint a les reformes legislatives dirigides contra el sobiranisme, ha demanat "reforçar el nostre Codi Penal, per poder evitar qualsevol desafiament secessionista" -proposta que ha estat rebuda amb aplaudiments pels assistents al congrés. En la mateixa línia, s'ha mostrat partidari de "connectar amb aquesta Espanya de les banderes als balcons, que ens reclama seguir liderant la defensa de la unitat nacional".