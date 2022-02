Casado s'acomiada al Congrés: "Entenc la política des del respecte als adversaris i l'entrega als companys"

L'encara president del PP, Pablo Casado, ha canviat a l'últim moment la seva pregunta al líder de l'Executiu, Pedro Sánchez, a la sessió de control al Govern espanyol per acomiadar-se del Congrés. La seva possible dimissió en les pròximes hores continua sent una incògnita ja que el líder de l'oposició ha decidit anar a l'hemicicle per pronunciar un discurs solemne amb el context de l'aniversari del cop d'Estat fallit del 23-F de fons.

Casado ha sortit de l'hemicicle en acabar la intervenció

"Entenc la política des de la defensa dels principis i valors més nobles des del respecte als adversaris i l'entrega als companys, tot per servir Espanya i la causa de la llibertat. Aquest és el futur dels nostres fills i que hem de construir tots junts", ha sostingut Casado, que viu les hores més dures de la seva vida política després de quedar-se sol arran de la implosió del partit que dirigeix.



A més de demanar a Pedro Sánchez que es posi "al servei de l'interès general", Casado ha reiterat al president del Govern espanyol el que li va dir durant el debat d'investidura: "La nostra responsabilitat era eixamplar l'espai de la centralitat perquè el PP i el PSOE poguéssim guanyar-hi, sense pactes amb els que no creuen en Espanya ni els que van atemptar contra ella. Aquesta ha estat sempre la trajectòria del PP".

I és que, el president dels conservadors ha destacat el "pacte constitucional exemplar" segellat en aquesta cambra dècades enrere. "Vam ser capaços de superar les enemistats i fractures [...] amb lleialtat i gratitud als que ens han precedit. La concòrdia i la reconciliació han guiat des de llavors la vida de tots els espanyols davant de la rancúnia i la ira. Espanya es va trobar a si mateixa i va trobar el seu lloc al món, conquerint la llibertat i la prosperitat", ha sostingut.



Així mateix, Casado ha volgut deixar deures als nous components de la direcció popular, que seran elegits en un congrés extraordinari: "En aquesta època tan difícil, al final d'una terrible pandèmia, el nostre deure és tornar la tranquil·litat als espanyols, l'esperança a les nostres famílies i la il·lusió als joves".

Sánchez rebutja un avançament electoral

"Des de la diferència i la discrepància", el president del Govern espanyol ha desitjat a Casado "el millor a nivell personal". També, en la resposta al líder popular, ha retret l'actitud de l'oposició mostrada al llarg d'aquests dos anys de legislatura, ja que s'ha instal·lat a la "desclassificació constant", negant la pròpia "legitimitat del Govern".

"No actuarem així, tenim molt clar quina és la nostra responsabilitat amb Espanya i els espanyols, que necessiten estabilitat i recuperació econòmica", ha afirmat Sánchez per després tornar a confirmar que no avançarà les eleccions. "Competirem sobre la base dels nostres mèrits i no sobre la base de les debilitats dels adversaris", ha conclòs Sánchez.



Després d'escoltar aquestes paraules, Pablo Casado, novament entre aplaudiments, ha abandonat sol i ràpidament l'hemicicle, perseguit pel secretari de Comunicació, Pablo Montesinos, la seva responsable d'Organització, la navarresa Ana Beltrán, i el vicesecretari general del PP,