Un casal independentista denuncia que una immobiliària intenta desallotjar-lo utilitzant "matons"

Un grup de persones han intentat entrar per la força al Casal Independentista La Galera de Ciutat Vella, a Barcelona, tal com ha denunciat el col·lectiu en un comunicat. Els fets es van produir aquest dimarts quan uns “matons” van forçar la porta del local “trencant eines, panys i robant material del col·lectiu”. Es tracta de l’edifici del carrer Sant Bartomeu número 6, ocupat per un grup de veïns per habitar-lo i per situar-hi el casal. La finca és propietat de RSG Bartomeu Sis S.L, una empresa immobiliària amb vincles amb un fons voltor israelià.

⚠️Matons actuen contra el Casal Independentista i Popular La Galera 📢

Fem una crida a estar alerta a les properes convocatòries en resposta a l’actuació d’avui. Cap agressió sense resposta ✊🏾! pic.twitter.com/uzWcrRApIb — La Galera (@CasalLaGalera) 9 de julio de 2019

“Anaven acompanyats d’una dona que deia estar embarassada. Deien estar vivint allà des de feia més de dos dies”, explica Maika Pintó, membre de La Galera. Els membres d’aquest local denuncien que els grans propietaris no només utilitzen persones a sou per practicar desnonaments violents sense una ordre oficial, sinó que també utilitzen d’escut persones vulnerables. “Quan ha arribat la policia, el propietari de la finca ha fet acte de presència per avalar que la parella vivia en aquell espai de feia uns dies. Jo els hi he dit que era impossible: la nit abans havia passat pel local per fer una reunió i deixar coses”, explica Pintó.



Segons relata l’activista, el propietari ha acabat reconeixent per accident que el Casal Independentista s’allotjava a l’edifici des de l’1 de desembre de 2018 i el desallotjament il·legal ha quedat en paper mullat. Durant els fets, també s’hi ha apropat membres del Sindicat d’Habitatge del Raval, en plena pugna per l’edifici del carrer Hospital 99 propietat del fons voltor Blackstone, i membres de l’Esquerra Independentista del districte.



A més, el col·lectiu denuncia que els propietaris estan fent mobbing immobiliari als veïns de tota la finca amb accions com deixar la porta de l’entrada sense arreglar, col·locar una bastida davant la façana que obstaculitza l’entrada de llum o no agafant els rebuts dels veïns. L’ocupació del local està judicialitzada, però els veïns encara no tenen una ordre de desallotjament.

Des de la compra del nostre bloc per part de l'actual propietat, la voluntat d'assetjament per fer fora les veïnes ha estat una constant. Una de les maneres de d'obligar-nos a marxar va ser la col•locació d'una bastida que, durant més d'un any, ens ha fet la vida més difícil 1/4 pic.twitter.com/JmFPSTrfNk — Sant Bartomeu 6 (@6Bartomeu) 16 de mayo de 2019

No és el primer cop que els activistes d’aquest col·lectiu afronten un desallotjament del seu espai per la força. Al comunicat denuncien que en altres ocasions, fins i tot, “matons” contractats van arribar a “agredir” alguns membres de La Galera. Tampoc és el primer cop que utilitzen persones vulnerables per practicar un desnonament.



Tal com ja van anunciar en un comunicat el passat 20 de març de 2018, l’antic local de La Galera, al carrer Correu Vell, va ser desallotjat per desenes de persones sense llar que vivien al Palau Vilana – Perlas / Palau dels Gualbes, un palau medieval protegit com a bé cultural d’interès local propietat de l’empresa BMB Investment. La Galera assegura que aquest grup de persones estarien vivint a l’espai amb el vistiplau de la propietat, i que haurien entrat al casal, trencat els panys i cadenats de la porta, robat material i fins i tot tirat a terra parets del casal, adjacent al palau, “realitzant així una intervenció no regulada en l'estructura d'un edifici catalogat, que agreuja l'estat de degradació d'un bé històric”.



“Aprofitar-se de la situació d’emergència d'habitatge que pateixen moltes famílies de Ciutat Vella per forçar-les a convertir-se en botxins actuant com a matons en defensa de la propietat privada i l’especulació mereix tot el nostre menyspreu i condemna”, resava el comunicat. Membres del col·lectiu asseguren que, avui dia, encara viuen desenes de persones al Palau de Gualbes, tot i que l’espai no es troba en condicions per ser habitat. També afirmen que l’Ajuntament de Barcelona n’està al corrent i que no ha fet les comprovacions necessàries, una informació que, en el moment de tancar aquest article, el consistori ni ha desmentit ni ha confirmat.