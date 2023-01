El casc serà obligatori per circular en patinet elèctric per Barcelona a partir de l'abril

L'ús del casc per circular en patinet elèctric o altres vehicles de mobilitat personal (VMP) per Barcelona serà obligatori a partir de l'abril. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per modificar l'actual Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, que és del 2017, per adaptar-la a la normativa estatal, com ja han fet Lleida o Girona, on el casc ja és obligatori des de fa mesos. Així ho ha anunciat la tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet, aquest divendres en una roda de premsa.

La proposta que fa el govern municipal inclou l'ús del casc com el punt més destacat, que passaria a ser obligatori per a tots els VMP. Però també planteja establir explícitament en la nova normativa que els VMP són unipersonal -un element que l'ordenança actual no recull- i prohibir la circulació dels VMP, cicles i bicicletes per les voreres. En aquest cas, però, hi ha dues excepcions. La primera és que sí que es podrà circular en espais de vianants habilitats, com ara voreres amb carril segregat, i la segona és que els menors de 12 anys i els seus acompanyants sí que podran anar per la vorera si van en bicicleta.

D'altra banda, la nova normativa també contempla l'obligatorietat d'elements necessaris per visualitzar els vehicles. Per exemple, incorporar llums a la part davantera i posterior i incloure la funció de fre a la llum del darrere, així com un avisador acústic. També es proposa que els conductors menors d'edat de VMP i bicicletes no puguin circular amb taxes d'alcohol a la sang superiors a 0 grams per litre.

Estacionament

A més dels canvis necessaris per adaptar-se a la normativa estatal, la proposta de modificació de l'ordenança inclou punts per millorar l'actual norma municipal. En aquest apartat es planteja que els usuaris de VMP i bicicletes hagin de baixar del vehicle en situacions d'aglomeració de vianants. Un exemple d'escenari seria el Portal de l'Àngel, per on poden circular aquests vehicles i on hi ha concentracions importants de gent a peu.

Finalment, la proposta estableix alguns límits en les condicions d'estacionament dels VMP. L'Ajuntament de Barcelona proposa que només es puguin aparcar en espais habilitats pel mateix consistori i que s'hagi de lligar el VMP. Més enllà d'aquests punts, també es fixen condicions específiques de l'espai públic pels cicles i VMP utilitzats a la distribució urbana de mercaderies.

Els patinets, prohibits al transport públic

Sens dubte aquest 2023 serà un any de canvis pels usuaris dels patinets elèctrics a Barcelona, ja que a partir del dia 1 de febrer i durant sis mesos no es podrà accedir als vehicles ni a les instal·lacions de transport públic amb patinet o monocicle elèctric. L'incompliment d'aquesta normativa comportarà una sanció de 200 euros.

Durant aquests sis mesos es treballarà en una normativa per regular l'ús d'aquests vehicles al transport públic. Mentrestant, s'habilitaran places d'aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors de bus. Tot plegat, és conseqüència de l'explosió d'un patinet elèctric dins un vagó de FGC el passat 17 de novembre, on tres persones van resultar ferides i el foc va obligar a aturar la circulació del tren i a evacuar-ne els passatgers.