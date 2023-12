Castellserà recupera una trama de trinxeres de la Guerra Civil a l'entorn del canal d'Urgell

Una campanya d'excavacions arqueològica ha recuperat una trama de trinxeres de la Guerra Civil en un tossal al marge esquerre del canal d'Urgell, al terme de Castellserà (Urgell). L'empresa Cat Patrimoni ha dut a terme els treballs que han deixat les trinxeres en la seva fondària original i també un niu de metralladores que no es va acabar de construir perquè aquesta línia de defensa no va arribar a entrar en combat.

El responsable de l'excavació, Pere Tardà, destaca que la línia pot servir per constatar "l'esforç ingent" que va fer la República per defensar Catalunya dels feixistes. Aquestes trinxeres se sumaran com un nou atractiu turístic de la ruta dels Quatre Aixoplucs que l'Ajuntament del municipi urgellenc impulsa des 2019 per donar valor a la serra de Castellserà.

Línies de defensa republicanes

Les fortificacions defensives de la Guerra Civil que s'han excavat a Castellserà estan a mig camí entre la L1 i la L2, que són dos línies de defensa republicanes. Per tant, segons ha explicat Pere Tardà, aquesta és una línia "complementària" de la qual no se n'ha parlat gaire tot i que és molt "monumental".

En destaca el seu disseny i construcció, que va ser ordenat a partir de l'entrada de les tropes franquistes a Lleida l'abril de l'any 1938. La línia aprofita el fossat del canal d'Urgell com a "defensa natural" i llavors es complementa amb un reforç constructiu de trinxeres al seu entorn.

A Castellserà, a part de les trinxeres també hi ha nius de metralladora formigonats i un observatori d'artilleria. Estan situats a la serra de Castellserà – Bellmunt, entre 300 i 400 metres d'alçada, de manera que hi ha una perspectiva important de la plana de Ponent. S'hi poden veure tots els grans municipis com Tàrrega, Mollerussa, Bellpuig i Lleida.