Nombroses persones han presenciat aquest diumenge a la plaça principal de Coripe (Sevilla) la festa de la Crema del Judes, que ha tingut com a protagonista l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont. la figura ha estat cremada com a exemple "del negatiu per A la societat".



Es tracta d'una festa d'Interès Turístic Nacional que l'any passat va concitar molta polèmica, quan EL Moviment contra la Intolerància va presentar una querella contra els organitzadors pel presumpte matís racista de la festa, ja que la figura "cremada" llavors representava a la presumpta assassina del nen Almeria Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada.

L'alcalde de Coripe, Antonio Pérez, i la seva regidora de Festes, Irene García, van haver de declarar davant la Fiscalia imputats per un presumpte delicte d'odi, encara que la causa va quedar finalment arxivada.



En aquest 2019 Puigdemont ha estat el protagonista involuntari personificant a "un personatge que s'hagi caracteritzat en els 365 dies anteriors per ser especialment negatiu per a la societat", segons el parer dels organitzadors de la festa. La figura amb la imatge de l'expresident català lluïa el seu típic pentinat, vestit fosc, un llaç groc i una estelada com a capa, i ha estat cremada després de ser tirotejada davant els crits de la gent que omplia la plaça del poble.



Tot això en el marc del Diumenge de Resurrecció de Coripe, un dels dies més importants per a la localitat amb la tradició del 'Judes', una cita en què, per a l'ocasió, es recrea l'Hort de les Oliveres pel qual passa la processó del Crist Ressuscitat organitzada per la Parròquia de San Pedro i, un cop finalitzada és quan té lloc la crema del Judes.



La festa culmina quan el Judes és portat a la plaça acompanyat pels escopeters, la banda de música i capgrossos, i després de ser penjat d'una figuera, col·locada junt a l'Església per a l'ocasió, és tirotejat amb munició de salva, fins que s'encén i és cremat en la seva totalitat.



Els organitzadors han subratllat que no és una festa per crear polèmica, sinó que simbolitza "cremar una cosa negativa", tot i que han admès el ressò que la decisió d'aquest any pot tenir.

ATENCIÓ: Així han "assassinat" el molt honorable president Puigdemont al poble de Coripe. La policia local carregava la munició en un cotxe amb el logotip de la Junta d'Andalusia. Perdoneu, però això és gravíssim. pic.twitter.com/ZgOHPaeALq — Miquel Strubell fill 🎗 (@miquelstrubell) 21 d’abril de 2019

JxCat demana a Sánchez, Rivera i Casado condemnar la crema



El candidat número dos de JxCat per Tarragona Ferran Bel ha exigit aquest diumenge al president del Govern espanyol i candidat del PSOE a les generals, Pedro Sánchez; al candidat del PP, Pablo Casado, i al de Cs, Albert Rivera, que condemnin que al poble de Coripe (Sevilla) hagin cremat i disparat contra un ninot que representava l'expresident Carles Puigdemont.



"Faig una crida perquè tots els líders polítics condemnin aquests fets. Vull veure com Pedro Sánchez condemna aquests fets i li demana explicacions al seu alcalde", que és socialista, ha apuntat en un míting a Reus.



Segons Bel, JxCat ha condemnat actes com el que va passar quan la candidata del PP per Barcelona, ​​Cayetana Álvarez de Toledo, va visitar la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i ha avisat que si els líders polítics rivals no fan el mateix amb el succeït a Coripe significarà "que són còmplices del que està passant".



El mateix Carles Puigdemont ha reaccionat als fets amb un fil de tuits, en què conclou dient que: "és un missatge d’odi, amb tota la voluntat de generar odi. És un acte en què participen menors, que han assistit com a una cosa normal a l’orgia de violència desfermada contra el que represento. És un acte indigne, impropi de cap societat civilitzada".