Catalunya afronta la tornada a l'escola amb la pandèmia estabilitzada en nivells alts i amb 500 ingressats a les UCI

Catalunya afronta el repte de la tornada escolar després de les vacances nadalenques pel que fa a la pandemia que sembla estabilitzar-se a l'espera d'arribar al pic de la sisena onada però en nivells encara molt alts. El retorn de centenars de milers d'infants a les aules és el darrer test d'estrès que caldrà superar després de la prova que ha suposat la festivitat nadalenca amb nombroses dates de gran activitat social com el propi Nadal, Cap d'Any o les cavalcades de Reis. Mentre l'inici de les festes nadalenques ja s'han manifestat amb un fort repunt de contagi, la pandèmia ara sembla estabilitzada a l'espera que les darreres activitats multitudinàries com les cavalcades puguin mostrar els seus efectes. Tot i que els experts indiquen que les conseqüències es preveuen menys agressives que festivitats com el Nadal o Cap d'Any que comporten interacció de grups familiars i d'amics en espais interiors.

De moment, els hospitals han sumat en les últimes hores 141 pacients més ingressats i han tornat a superar els 2.000, amb un total de 2.118. A més, les UCI ja han arribat als 500 crítics, amb un més respecte al balanç de fa 24 hores. El Departament de Salut ha declarat 13.882 nous casos de Covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.409.131. No s'ha notificat cap més mort i la xifra total es manté en 24.791. El risc de rebrot puja a 4.099 (+24) i l'Rt baixa a 1,18, quatre centèsimes menys. El 26,54% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 2.479,84 a 3.562,76. La incidència a 7 dies també creix, de 1.658,81 a 1.903,95.

Retorn escolar amb canvi de protocol a última hora

El retorn a les escoles es farà amb total normalitat aquest dilluns però amb un canvi de protocols que flexibilitza les quarantenes i que no forçarà l'aïllament del conjunt de l'aula a primària i infantil fins que no hi hagi el cinquè positiu detectat o el 20% de l'alumnat. El canvi de protocol ha provocat discrepàncies entre els representants dels docents que es mostren contraris i els de les famílies que es mostren a favor. Quant al Govern, tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, han manifestat que es portarà a terme aquest canvi però s'han mostrat molt molestos perquè es decidís a última hora divendres passat per part del Ministeri de Sanitat.

Aragonès ha afirmat que "no és el més pràctic" anunciar un canvi de protocol divendres, quan el retorn a les aules després de les vacances de Nadal és el proper dilluns, si bé Catalunya l'aplicarà. El president ha assegurat que treballaran "amb la màxima seguretat" i que els professionals implicats tindran tota la informació necessària. En una atenció als mitjans de comunicació aquest dissabte, Aragonès ha assegurat que les escoles són "espais segurs" durant la pandèmia.

Tot i que ha lamentat que el canvi en les quarantenes als centres educatius s'anunciés divendres, ja que troba que s'ha fet "de forma una mica precipitada", ha afirmat que treballaran "amb la màxima seguretat" amb els nous protocols i ha recalcat que, més enllà d'aquest procediment, Catalunya mantindrà les proves als contactes estrets, com es va fer el primer trimestre.

Sobre la situació de la pandèmia a Catalunya, Aragonès ha defensat que, tot i el fort increment de contagis de les últimes setmanes, aquest serà "menor del que hauria pogut ser si no s'haguessin pres" les mesures aplicades a les portes del Nadal i que ha qualificat de "dures", amb l'objectiu d'evitar la "situació de col·lapse al sistema sanitari". El president ha agraït als professionals sanitaris la feina d'aquests dies i no ha passat per alt que molts hagin doblat torns o hagin modificat els dies de vacances previstos mentre altres sectors han pogut "descansar una mica".