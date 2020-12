Catalunya, bressol de la cultura del vi i del cava

Per Esther Escolán



Actualment, Catalunya compta amb 12 Denominacions d’Origen, 11 de vi i la DO Cava. En total, representen més de 50.000 hectàrees de vinya. Els primers en conrear la vinya dels quals tenim constància són els grecs, els quals van portar el vi a l’Empordà ja al segle VI aC. Quatre segles després serien els romans els encarregats de consolidar una activitat cada cop més tecnificada i amb Tàrraco i Barcino com a punts clau per al comerç. Posteriorment, fets com l’entrada dels musulmans a la península, els quals produïen raïm, però no vi; la crisi de la fil·loxera al segle XIX, la Segona Guerra Mundial o la Guerra Civil Espanyola va fer que el sector es ressentís.

El sector vi s’ha consolidat com el tercer més important de la indústria agroalimentària catalana

Altres, no obstant, com l’expansió del cristianisme per Europa a l’Edat Mitjana; la tímida exportació del vi reconvertit en aiguardent a Amèrica en l’Edat Moderna, o la creació de dels primers cellers cooperatius i la posterior construcció d’autèntiques ‘catedrals del vi’ a Barberà, Espluga de Francolí o Falset durant l’època modernista, van encimbellar un sector que, a dia d’avui, s’ha consolidat com el tercer més important de la indústria agroalimentària catalana. Una fortalesa que es fa palesa quant a ingressos d’explotació, els quals superen els 1.100 milions d’euros, i quant a vendes netes, de més de 1.000 milions d’euros anuals. Catalunya ocupa tanmateix el primer lloc de vendes, amb un total del 23% respecte al total de vendes del conjunt de l’Estat espanyol.

Qualitat, proximitat i diversitat

Tot aquest bagatge aporta al sector vinícola català una expertesa difícil de trobar enlloc i que, a la pràctica, en parlar de les 12 DO, es tradueix en uns vins i caves de qualitat, diversos, plurals, de proximitat, sostenibles, dinamitzadors de l’economia i el teixit empresarial de casa nostra, segurs i estratègics, alhora que històrics i un clar exponent tant de la tradició i la cultura del nostre país com de la dieta mediterrània, les bonances de la qual són àmpliament conegudes i reconegudes arreu del món. Uns vins i caves únics que beuen de les terres on arrenca un procés mil·lenari, d’unes varietats de raïm que doten encara de més diversitat al sector i d’una tècnica que, tot i anar-se sofisticant amb el pas del temps, ha fet perdurar molts aspectes del seu encant tradicional. Una activitat que en ocasions sembla màgia i que fa possible que tastar una copa de vi o de cava sigui sempre un moment únic i ple de matisos. Un instant que hom gaudeix glop a glop, ja sigui en família, entre amics o petit comitè, per a celebrar o commemorar una fita o bé sense pretextos que valguin, perquè per gaudir dels petits moments de la vida només calen ganes... i una bona copa de vi o de cava!

Àmpliament reconeguts

L’equació, arribats a aquest punt, sembla clara: els vins elaborats en el marc d’una DO catalana són garantia de qualitat. No és d’estranyar, per tant, que aquests siguin els que més reconeixements recullin tant en concursos i tasts com en classificacions i guies. Els darrers en corroborar-ho, aquest mes d’octubre, van ser els 146 vins catalans, tots ells amb DO, guardonats en la darrera edició dels Premis Vinari. D’entre les 12 DO vinícoles catalanes, les més guardonades van ser les DO Empordà, Montsant i Terra Alta. Al seu torn, les varietats més llorejades van ser les garnatxes i carinyenes, dues de les més tradicionals a Catalunya.

Mapa infogràfic amb les ubicacions de les onze denominacions d'origen de vins i denominació d'origen de Cava.

Les DO de vi catalanes també han deixat empremta a La Guia de Vins de Catalunya. Enguany, les referències puntuades han estat 1.349 de 238 cellers, un 90% de les quals vins amb Denominació d’Origen. En aquesta edició 2021, el 89% dels vins puntuats se situen per sobre dels 9 punts. Per sobre dels 9,5 punts -puntuació a partir de la qual es consideren més que excel·lents- es troba el 45% dels vins catalans. Entre les varietats més ressenyades trobem els negres i els blancs, amb un 38% i un 29% respectivament, seguides pels rosats (6,3%). La resta són escumosos, dolços, rancis i vins brisats.

El brindis per excel·lència

Tot i que les 11 DO de vi catalanes constitueixen un mosaic divers i ric, i que cadascuna té unes particularitats i singularitats úniques, si hi ha un brindis que s’ha consagrat tant dins com fora de les nostres fronteres és el que es fa amb cava. A Catalunya, com dèiem al principi, també comptem amb la DO Cava, la qual ocupa gairebé 38.000 hectàrees de superfície. Aquesta àrea, coneguda com la regió del Cava, discorre en la seva majoria pel nostre país i troba en Sant Sadurní d’Anoia la seva capital. De fet, aquest municipi i els seus voltants va ser on es va començar a desenvolupar la indústria del què avui és un dels sectors més representatius i exitosos de la viticultura de Catalunya. Ho avala el fet que sigui un vi escumós de qualitat elaborat principalment amb les varietats blanques macabeu, xarel·lo i parellada seguint un mètode anomenat champenoise i que consisteix en una segona fermentació en ampolla per un període mínim de nou mesos.