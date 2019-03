Catalunya en Comú Podem expulsa Nuet del grup parlamentari

Catalunya en Comú Podem expulsa el seu diputat Joan Josep Nuet del grup al Parlament, després que aquest dijous es confirmés que anirà a les eleccions generals del 28 d'abril amb ERC. La presidenta dels comuns a la cambra, Jèssica Albiach, ha explicat des del Parlament que el grup s'ha reunit i ha decidit de manera unànime expulsar a Nuet perquè veuen "incompatible la seva decisió personal" de presentar-se a les llistes amb els republicans i seguir amb el grup.



Després de saber-se que Nuet anirà a les llistes amb ERC, Catalunya en Comú va decidir suspendre'l cautelarment de militància i van demanar al grup dels comuns al Parlament que prenguessin mesures per expulsar-lo del grup. Albiach ha afegit que l'organització compta amb un codi ètic "que rebutja pràctiques de la vella política com és el transfuguisme", raó per la qual considera que Nuet no pot continuar.



A més, ha valorat que "el mínim que pot fer" Nuet és entregar l'acta de diputat, ja que considera que la va aconseguir formant part del projecte col·lectiu dels comuns del qual ara se'n desvincula. Albiach ha dit que ja han registrat l'expulsió de la Cambra però que no li han comunicat perquè "fa tres setmanes que no assistia a les reunions de grup".



Crítiques contra ERC

Albiach també ha carregat contra ERC i Ciutadans per "promoure" el transfuguisme: "S'equivoquen. La política són principis, són valors, és ètica, i ells, amb aquesta pràctica immoral que hauríem de desterrar de la política, l'única cosa que generen és desafecció i rebuig", ha dit.



La portaveu ha afegit com un dard enverinat que "per sobre de les aspiracions personals estan els projectes col·lectius i està el país". Albiach ha aprofitat l'ocasió per treure pit: "Nosaltres estarem sempre del costat de la gent, i amb honestedat, defensant el blindatge dels drets socials, el dret a decidir i lluitant contra la repressió".



Durant els últims dies, els comuns ja havien mostrat el seu malestar per les negociacions d'ERC amb membres de l'espai de Catalunya en Comú, en referència directa al cas de Nuet. En un comunicat, la formació va qualificar "d'espectacle mediàtic impulsat per ERC" les negociacions dels republicans amb "persones escollides democràticament" a les llistes de Catalunya en Comú. Per aquest motiu, Nuet va quedar suspès de militància i va una demanda al grup parlamentari perquè prenguessin mesures contra el diputat, com han acabat fent.