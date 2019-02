Catalunya duplica els refugiats acollits durant el 2018

Catalunya acull actualment 2.240 persones del Programa Estatal d'Acollida a Refugiats, el doble que l'any anterior. Aquestes són les xifres que ha presentat aquest dilluns el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós. Segons la Generalitat, l'augment de l'acollida ha estat progressiu, passant de suposar l'1% de les places de tot l'Estat espanyol el 2015 a representar el 26% del volum de l'acollida. És a dir, fa quatre anys tan sols hi havia 28 persones amb l'estatus de refugiat a Catalunya, mentre que el 2016 van ser 471 i, l'any 2017, 1.116.



"Aquest increment tan significatiu és el resultat d'una voluntat política i de la bona predisposició de la societat i les entitats socials que treballen a Catalunya", ha dit Amorós. Tot i els esforços des de l'administració i la societat civil, l'Estat espanyol encara té deures pendents significatius pel que fa al refugi: a finals del passat 2018, quedava per acollir més del 80% dels refugiats segons la quota promesa el 2015 pels Estats membres de la Unió Europea.



La Secretaria també ha destacat el programa d'acompanyament a les persones refugiades a través de la mentoria social, un projecte format per 2.698 voluntaris, dels quals 1.332 ja han rebut la formació per dur-lo a terme. Aquesta iniciativa ha permès crear fins a 140 emparellaments de grups de mentors i refugiats a fins a 22 municipis de tot el territori, segons les dades oficials.



A més, Amorós ha presentat el programa de reagrupament familiar "Hola Família!" de divulgació sobre la realitat catalana i els recursos disponibles per a les persones nouvingudes. La informació es comunicarà en vídeos en nou idiomes diferents destinats a les famílies migrades que tinguin com a destinació Catalunya. Altres serveis de primera acollida que s'han avaluat han estat la formació en català, que ha registrat fins a 6.000 noves sol·licituds (el doble que 2017) o el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari, amb un 14% d'expedients d'homologació de títols més.