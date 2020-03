Catalunya endureix les mesures per frenar el coronavirus

Tot esperant que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, declari oficialment l'estat d'alarma aquest dissabte, la Generalitat de Catalunya ja han començat a dur a terme diverses accions per frenar el coronavirus, on hi ha 509 dels 6.000 afectats de tot l'Estat. Davant de l'allau de catalans -sobretot barcelonins- que es desplacen a les segones residències que tenen arreu del territori català, el Departament d'Interior i Protecció Civil i també el de Salut fan un clam a la responsabilitat i reclamen que "no hi hagi mobilitat arreu de Catalunya". Encara que hi ha persones que no estan obeïnt les indicacions del Govern català, el trànsit ha baixat un 42% dissabte al matí en els principals accessos de l'àrea metropolitana.



Tot i que aquest divendres el president de la Generalitat, Quim Torra, va ordenar el confinament solidari de la ciutadania catalana per així evitar l'expansió de la pandèmia, l'executiu català necessita la col·laboració del Govern espanyol per restringir les entrades a Catalunya per ports, aeroports i tren, ja que són competència de l'Estat.

Interior assegura que el Govern està preparat per efectuar el confinament

Per intentar frenar la compra compulsiva que hi ha arreu del país, el Govern també insisteix que el proveïment està garantit. "La distribució alimentària està considerat un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l'arribada de productes bàsics", apunta la instrucció que difon Protecció Civil a través de les xarxes, que recull una sèrie de preguntes i respostes davant de la petició de confinament pel coronavirus.



D'altra banda, el Govern recorda que bars, restaurants, cines, teatres, biblioteques, museus i centres comercials estaran tancats a menys que es dediquin a productes alimentaris, d'higiene o neteja. En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han fet tancar aquesta nit 322 locals d'oci nocturn després que el Govern obligués al seu tancament per contenir la propagació del coronavirus. Les actuacions s'han concentrat especialment a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana, però no a Barcelona.

En aquest sentit, el conseller d'Interior, Miquel Buch, no descarta el confinament real a casa com a última opció, i insta l'Estat a actuar per les comunitats que no ho fan, no per les que sí que estan prenent "les decisions correctes i adequades". Buch ha indicat a Rac 1 que el Govern treballa "amb totes les hipòtesis", també la del confinament domiciliari. "No podem deixar de pensar-hi i saber com es realitzarà", ha afegit. Ha reconegut que el sorprèn que la Comunitat de Madrid "no hagi pres decisions" com les que ha pres Catalunya tot i tenir pitjors xifres d'infectats. També ha dit que el Govern està preparat per efectuar el confinament un cop l'Estat talli la circulació ferroviària, marítima i aèria.

Salut reconeix que la preocupació ja no només és a Igualada

Així mateix, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dissabte a Catalunya Ràdio que la sanitat privada i els hotelers ja s'han posat a disposició per si calgués activar-los pel coronavirus. Ha explicat que ja fa dies que estan en contacte amb els hospitals privats i els hotels. "Avui encara no ho necessitem, però sí que ho podem necessitar", ha confirmat. La consellera ha defensat el confinament de Catalunya i ha insistit que "era important avançar-nos a allò que està passant a Madrid i a Itàlia".



Vergés ha indicat que el sistema sanitari no està encara col·lapsat, i per evitar-ho s'han pres mesures dràstiques i es prioritzarà l'atenció del que és realment necessari. Les persones amb símptomes lleus s'hauran de quedar a casa. També ha advertit que els resultats de les mesures que es prenen ara no es veuran fins al cap de deu dies.



La consellera ha remarcat que l'important no és la dada d'infectats, sinó la "tendència" i ha reconegut que la preocupació ja no és només Igualada, on el Govern va anunciar el confinament de quatre municipis de la zona (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena) per tal de contenir el brot de coronavirus que s'hi havia originat. El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha anunciat aquest dissabte que els municipis confinats de la Conca d'Òdena posaran en marxa un servei telefònic les 24 hores perquè els ciutadans més vulnerables i els que utilitzen serveis de teleassistència puguin contactar per resoldre dubtes i rebre trucades per fer-los un "acompanyament emocional".