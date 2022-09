Catalunya i Còrsega es donen suport mútuament en els processos de diàleg amb els respectius Estats

Catalunya i Còrsega han escenificat el suport mutu en els processos de diàleg engegats amb l'Estat espanyol i el francès, respectivament, després d'una trobada al Palau de la Generalitat entre el president Pere Aragonès i el president cors, Gilles Simeoni. En una breu compareixença posterior, Aragonès ha destacat que les dues nacions estan "lligades per una història comuna i anhels compartits" i ha mostrat la voluntat "d'intensificar les relacions" per "aprendre de les experiències d'uns i altres".

Simeoni afirma que Aragonès hauria de tenir el suport de tots els "veritables demòcrates europeus"

El president del Consell Executiu de Còrsega, Gilles Simeoni, ha expressat el suport a Aragonès per la taula de diàleg amb la Moncloa i també ha transmès a Aragonès la "solidaritat" del poble cors. En la seva opinió, ha afegit que també hauria de tenir el suport de tots els "veritables demòcrates europeus".



El partit de Simeoni es diu Inseme per a Corsica (Junts per Còrsega). Durant la compareixença, el president cors ha admès que el seu país i Catalunya "no juguen a la mateixa lliga". Simeoni ha argumentat que Còrsega aspira des de fa 50 anys a tenir un estatut d'autonomia propi, que està negociant amb França. Mentre que Catalunya està negociant amb Espanya un referèndum d'autodeterminació, informa l'ACN.

Aragonès mostra la voluntat d'estrènyer les relacions

Aragonès ha destacat que Còrsega i Catalunya comparteixen valors i aspiracions, entre els quals la defensa de la cultura pròpia i la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, els dos mandataris ja s'havien reunit en el marc de la Cimera del Clima COP26 a Glasgow (Escòcia) per debatre sobre temes mediambientals. Aquest mes d'agost, a París, també van participar junts a la taula de debat Autonome ou indépendant. Mais Européens avant tout!, dins la trobada anual d'inici del curs econòmic i polític organitzada per la patronal francesa MEDEF, la més gran de França.



Aragonès ha afirmat que els llaços econòmics entre Catalunya i Còrsega "es poden aprofundir encara molt més" i ha qualificat "d'oportunitat" que Simeoni l'hagi informat sobre com avança el procés de negociació amb el govern francès.