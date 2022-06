Catalunya ha patit una mitjana de 45 incendis diaris des de dimecres i el d'Artesa de Segre segueix cremant

Catalunya ha patit una mitjana de 45 incendis diaris des de dimecres, segons les dades dels Bombers de la Generalitat. El més important és d'Artesa de Segre, a la Noguera, que crema des de dimecres, segueix actiu i supera les 2.700 hectàrees calcinades.



El president del Govern, Pere Aragonès, ha explicat que el Govern estudia "poder fer més recomanacions" entre dimarts i dimecres, d'acord amb la previsió metereològica, de cara a la revetlla de Sant Joan. "Aniran en la línia del que cada any anem dient, farem les que siguin absolutament necessàries, però no en farem que no tinguin sentit", ha respost, preguntat per si es plantejaven prohibir fogueres o petards.

D'altra banda, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que aquest dilluns confien poder perimetrar els incendis d'Oliana (Alt d'Urgell) i d'Artesa. El de Peramola -a Oliana- afecta la zona del massís del Roc de Rombau i és un incendi complex per les condicions del terreny, ja que es tracta d’una zona molt abrupta i accidentada i dificulta les tasques d'extinció dels efectius terrestres.

El pla d’acció s’ha centrat a atacar el flanc dret i el flanc esquerre fins al cingle per evitar les obertures per baix. En concret, el més prioritari és el flanc esquerre, que dona accés a la Serra d'Aubenç. El flanc dret evita l’accés a la vall del Segre. L'incendi ha generat focus secundaris a l'altra banda de la cinglera i es treballa al cap de l'incendi per aturar-lo en el descens passat el cingle. El foc tenia un potencial inicial d’unes 1.400 hectàrees, però s'ha pogut aturar la propagació del flanc dret per la vall i s'ha reduït el potencial a unes 500-1000 hectàrees. Fins al lloc s'hi han desplaçat 55 dotacions terrestres i 9 mitjans aeris.

Segons dades provisionals d’Agents Rurals l’incendi afecta una superfície aproximada d’unes 77 hectàrees. La major part d’afectació està dins l’Espai d’Interès Natural (EIN) Serra d’Aubenç i Roc de Gogul. A conseqüència d’aquest incendi s’ha tallat en tots dos sentits de la marxa la carretera C-14 al seu pas per Oliana, que ja ha estat reoberta.

Situació a Artesa de Segre

Els Bombers continuen treballant intensament a l'incendi d'Artesa de Segre. Al llarg d'aquest diumenge s'ha treballat en noves represes i en el flanc oest, que és el que estava més obert i amenaçava els eixos de confinament establerts. S'han mobilitzat un total de 46 dotacions terrestres i quatre mitjans aeris. Segons les darreres dades facilitades pel Cos d’Agents Rurals, han cremat 2.702,67 hectàrees, de les quals 2.560,19 de vegetació forestal i 142,22 de vegetació agrícola.

Com a bona notícia, els Bombers han aixecat aquest diumenge al vespre el confinament pels veïns d'Os de Balaguer a causa de l'incendi d'Artesa, que aquest dissabte a la nit es va acostar perillosament al poble. A més, els veïns del nucli de la Clua ja poden tornar a casa seva, però hauran de confinar-se. Per això, si ho volen, podran seguir fins aquest dilluns al matí a les zones que els han habilitat provisionalment. En la mateixa situació estan els infants d'una casa de colònies propera, on hi poden tornar però s'hi haurien de quedar confinats.



De la resta de focs, els d'Olivella (Garraf), Altés/Ogern (Alt Urgell) i Saldes/Pedraforca (Berguedà) estan estabilitzats. Els de Corbera d'Ebre, Lladurs (Solsonès) i Bot/Horta de Sant Joan (Terra Alta) estan controlats. I els de Castellar de la Ribera/Ceuró (Solsonès) i Ogern estan extingits.