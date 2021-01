Catalunya es quedarà sense vacunes dijous i 10.000 persones hauran d'ajornar la segona dosi més enllà dels primers 21 dies

Catalunya es quedarà sense reserves de vacuna aquest dijous i no en tindrà fins que arribi una nova remesa dilluns que ve. "Les neveres estaran buides demà", ha afirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha afegit que això comportarà que 10.000 persones no puguin rebre la segona dosi quan faci just 21 dies que van rebre la primera. Tanmateix, això no suposa un problema perquè, segons ha recordat, l'interval previst per la seva administració va dels 21 als 42 dies. Fins ara, Catalunya ha rebut 217.000 vacunes, de les quals 200.000 estan administrades i 17.000 es posaran entre aquest dimecres i dijous al matí. Un 29% han estat administrades a residents en centres de gent gran i un 71% a personal sanitari i de residències.

En roda de premsa juntament amb la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, i el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomás Pumarola, Argimon ha subratllat que la reducció del nombre de vacunes enviades per part de les farmacèutiques afegeix "incertesa" a un pla de vacunació ja molt complex des d'un inici. La farmacèutica Pfizer va anunciar que reduiria els enviaments de vials a l'Estat en un 17%. Argimon ha assegurat que la reducció la setmana passada va ser molt pronunciada però que es farà notar al llarg de tres setmanes. A més, les dosis de Moderna previstes per aquesta setmana no han arribat i fins dilluns no hi haurà les 8.000 compromeses. "Un altre retard i un altre incompliment", ha criticat.



A més, ha afegit que la companyia AstroZeneca, amb la vacuna encara en procés de validació, parla d'un retallada de fins al 60% de les vacunes que havia d'administrar a la Unió Europea (UE) durant el primer trimestre. Argimon ha apel·lat a l'Estat i a la UE: "Han de tenir una posició ferma i reclamar el compliment dels contractes". Argimon ha recordat que el contingut d'aquests no és públic i ha reclamat conèixer-lo per tal de saber, també, la quantitat de diners que s'hi han destinat.

Pel que fa a la vacunació de les persones de més de 80 anys, Argimon ha rebutjat parlar-ne perquè, segons ha dit, és fer "castells a l'aire". "No tenim vacunes", ha afirmat. La mateixa resposta ha donat en relació a si es podrà arribar a la immunitat de grup a l'estiu. Ha recordat que per això es necessitarien 10 milions de dosis, que són 2 milions al mes. "Seria una tasca ingent però s'administrarien", ha dit.



D'altra banda, la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que es comencen a veure els efectes de la vacunació a les residències, tant en els residents com en el personal, encara que no s'hagi arribat a les dues setmanes posteriors a la segona dosi, quan tenen el màxim resultat. "Això és molt rellevant i ajudarà a controlar la situació a les residències", ha dit. Segons les previsions actuals, en dues setmanes s'haurà acabat la vacunació a les residències. A Barcelona, ja hi ha entre un 70% i 80% de residents vacunats.

Efectes incerts de la variant britànica

Després de tres setmanes de les restriccions vigents, la situació epidemiològica està millorant a Catalunya, però Argimon ha fet una crida a la prudència recordant que la pitjor situació dels territoris del voltant pot impactar a Catalunya. També ha instat a veure quins efectes tindrà la variant britànica. "Portem dues setmanes de descens, amb la incertesa de saber fins quan", ha dit. Pel que fa a aquesta variant, ha afirmat que, amb les previsions actuals i després que s'hagi confirmat que el 8% de casos a Barcelona són d'aquest tipus, en un mes i mig aquesta serà la predoninant.



Per la seva banda, el cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomás Pumarola, ha situat aquesta variant, juntament amb la de Sud-àfrica i la del Brasil, com les que generen més preocupació. Tot i la major transmissibilitat de la britànica, ha assegurat que "no és més virulenta", tot i que sí que, al haver-n'hi més casos, acaba derivant en més ingressos i casos greus. De moment, però, l'eficàcia de la vacuna no està en dubte.