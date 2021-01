Catalunya rebrà 100.000 dosis de la vacuna de Moderna durant les pròximes setmanes

L'arribada de les vacunes de Moderna ja s'esperen a Catalunya, just després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagi anunciat que les primeres dosis arribaran d'aquí entre set i deu dies, tot i que no s'ha concretat la data exacta. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que en les pròximes setmanes Catalunya rebrà 100.000 dosis de manera "gradual", començant per una remesa de 5.800, i que les primeres arribaran en els set dies vinents. Vergés ha explicat que l'ordre de priorització de col·lectius vacunats no variarà, tot i que s'haurà de fer una planificació d'acord amb aquestes noves dosis, que tenen un emmagatzematge, distribució i administració diferent: "S'ha de preparar i fer la formació adient".

De moment, la consellera ha assegurat que han "intensificat" la campanya de vacunació amb les dosis de Pfizer per "agafar el ritme de vacunació", després de les crítiques que han plogut per la lentitud d'aquesta respecte al que Salut havia planejat en un inici. Segons Vergés, hi ha 748.000 dosis assegurades de Pfizer "a disposició dels col·lectius prioritzats", que són els interns a residències de gent gran, els professionals que els atenen, els sanitaris i les persones dependents. Per ara, la consellera ha explicat que un 55% de les persones vacunades són de residències, el que suposa que s'ha posat la primera dosi a una de cada quatre persones que viuen en aquests.

La segona dosi de Pfizer s'administrarà 21 dies després, el que equivaldria a la tercera setmana de gener per als primers vacunats a partir del passat 27 de desembre. De moment, el Departament no ha concretat quan començarà la segona etapa de vacunació, que segons la consellera dependrà de la velocitat amb la qual arribin les dosis vinents.

El responsable de coordinació Unitat de Seguiment Covid-19, Jacobo Mendioroz, afegia que durant aquesta primera campanya de vacunació s'han administrat 25.000 dosis. Mendioroz també ha destacat que un 5,7% de la població afectada ha rebutjat la vacuna, i la regió amb més rebuig és Lleida, amb un 11%: "No té gaire sentit, perquè la vacuna s'ha demostrat que és eficaç". El sanitari ha recordat que segons un estudi dels Estats Units, només 11 casos d'un milió van donar una reacció al·lèrgica greu, tot i que ha matisat que és "normal" que existeixi més escepticisme en l'inici d'una campanya de vacunació.



Mendioroz també ha valorat com a "molt preocupant" l'ingrés de 100 persones als hospitals catalans en les darreres 24 hores, i ha afirmat que esperen un repunt en els ingressos a les UCI. Tot i que la situació és greu, Vergés ha reiterat que no hi ha sobre la taula un confinament total, ja que econòmicament no ho consideren sostenible: "L'Estat espanyol és l'únic que no ha desplegat ajudes directes a les persones, com sí que ho han fet Alemanya, França o el Regne Unit".



Desplegament de Mossos pel confinament municipal

Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa un ampli dispositiu per garantir el confinament municipal que ha entrat en vigor aquest dijous a Catalunya i que s'allargarà almenys durant deu dies, amb l'objectiu de frenar la transmissió de la Covid-19. La policia catalana ha activat un desplegament amb 258 controls en carreteres principals i secundàries de la xarxa viària, de dia i de nit, també coordinat amb les policies locals amb l'objectiu de fer comprovacions selectives a les entrades i sortides de les poblacions.



N'és un exemple el que feien aquest matí a la carretera T-11, a l'entrada de Tarragona. A més, també hi ha revisions als accessos de les estacions de transport públic per garantir que els desplaçaments s'ajusten a les noves mesures.

Des d'aquest dijous només es podrà sortir de la localitat de residència per motius de causa major, com per exemple anar a treballar, a estudiar, a un hospital o assistir a una persona dependent. A diferència del període nadalenc, no s'autoritza sortir del municipi -fins ara ho ha estat de la comarca- per anar a una segona residència.