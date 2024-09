A Catalunya es recepten més antibiòtics quan la contaminació de l'aire augmenta, segons un estudi

Investigadors del grup de recerca de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Hospital de Bellvitge de Barcelona i el CIBERINFEC han constatat que a Catalunya es recepten més antibiòtics els dies en què la contaminació de l'aire augmenta. Així ho sosté l'article publicat a JAMA Network Open, que ha estat el primer a relacionar aquests dos fenòmens.

A través de l'anàlisi de dades de les 11 ciutats més grans de Catalunya, els investigadors també han observat que el principal motiu de prescripció d'antibiòtics en l'atenció primària són les infeccions respiratòries agudes, tot i que en alguns casos el diagnòstic acaba sent "erroni" perquè es tracta d'infeccions víriques o altres afeccions.

👉Relacionen per primera vegada la #contaminació de l’aire amb l’ús d’#antibiòtics, dos dels majors reptes de salut global actuals🌏



Publicat a @JAMANetworkOpen, l'estudi ha analitzat dades de les 11 ciutats més grans de Catalunya al llarg de 8 anys🏙️



Amb l'informe, el grup d'investigació pretén alertar que la contaminació de l'aire i la resistència als antibiòtics són dos dels majors reptes de salut pública, ja que, segons han comptabilitzat, cada any causen més de 10 milions de morts prematures al món. Així, matisen que la contaminació de l'aire és un factor de risc per malalties com la demència, certs càncers i afeccions respiratòries.

L'estudi també subratlla que l'ús incorrecte d'antibiòtics provoca l'aparició de bacteris resistents que causen infeccions que no es poden tractar. Una situació que, segons estimen, pot arribar a causar també prop de 10 milions de morts a nivell global a partir de 2025. Per tot això, els investigadors fan una crida a implantar polítiques mediambientals "més ambicioses" destinades a millorar la qualitat de l'aire i reduir les malalties respiratòries, així com evitar l'ús excessiu d'antibiòtics.

L'estudi ha recopilat informació de prop d'1,9 milions d'habitants i més de 8 milions de prescripcions d'antibiòtics en atenció primària, que han relacionat amb dades diàries sobre els indicadors de contaminació de l'aire PM10, PM2.5 i NO2. Ara la previsió és, tal com apunten, seguir investigant el fenomen a diferents regions geogràfiques del món.