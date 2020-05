Catalunya registra 90 nous morts per coronavirus i manté la tendència a la baixa dels darrers cinc dies

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus sumen ja un total de 10.401, després que en les últimes 24 hores hagin mort 90 persones, 10 menys que ahir, pel que la xifra de difunts segueix baixant per cinquè dia consecutiu. Es tracta del nombre més baix de morts d'ençà que la Generalitat va incloure les defuncions certificades per les funeràries el 15 d'abril.



Per contra, la xifra de contagis torna a pujar i suma aquest divendres 1.957 casos nous. Ahir els positius sumaven 813 nous casos, una xifra que donava un respir a la tendència a l'alça de la setmana però que avui s'ha tornat a manifestar. Al total de positius, cal sumar uns 130.346 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.987 persones. 3.881 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 618, 43 menys que aquest dijous. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.366 són professionals sanitaris, mentre que 5.077 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 31.236 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.453 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 26.721 són casos sospitosos.



De les 10.401 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 3.022 han mort a una residència, 129 a un centre sociosanitari i 579 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Repunta la xifra de morts a l'Estat

La xifra de nous morts amb coronavirus a tot l'Estat registra un lleuger repunt aquest divendres amb 281 morts, tretze més que fa 24 hores, sumant ja 24.824, mentre que el nombre de contagis diaris confirmats per PCR cau respecte als 1.309 d'ahir i sent 1.175, i eleva el total a 215.216.



Mentrestant, els curats dupliquen als nous casos, amb 2.628 persones que han aconseguit superar la malaltia, que ascendeixen en total a 114.678, segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de Sanitat.



El nombre de casos que han requerit hospitalització ascendeix a 117.393, 732 més en un dia; i el nombre de persones ingressades a les UCI ascendeix a 10.860, 84 més en les últimes 24 hores.